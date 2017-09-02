立委︰提高薪扣額 有利上班族

2017-09-02

〔記者曾韋禎、鄭琪芳／台北報導〕財政部長許虞哲昨前往立法院報告稅改方案，民進黨立委吳秉叡認為，綜所稅三項扣除額提高，有利於受薪階級，若未分配盈餘稅率可以少降一點，薪資所得特別扣除額就能再往上提升，雖然薪扣額調高至十八萬元已超過預期，但希望朝二十萬元邁進。

民進黨立委王榮璋則認為，稅收損失五十九億元或六十九億元，都比之前的各種版本少了許多，只要未分配盈餘稅率少降一％就補回來了，且若營所稅能多徵一％，也能多進帳二一八億元。

曾任財政部次長的國民黨立委曾銘宗也認同此次稅改大方向。他認為，香港營所稅十七％、新加坡十六．五％，台灣是有空間往二十％以上調整的。他說，台灣的稅負主力來自受薪階級，薪扣額可以調到二十萬元以上，標扣額也有空間再往上調。

國民黨立委盧秀燕則表示，對薪扣額提高到十八萬元「肯定和歡迎」，綜所稅最高稅率由四十五％降為四十％則是「方向正確」，但「亡羊補牢，為時已晚」，已經化身假外資的資金，仍不足以誘使它們回來，除非政府在已匯出化身為假外資這部分，有更大誘因或獎勵，否則假外資稅率仍比內資稅率（包括綜所稅、二代健保、扣抵稅率…）有利，即使綜所稅率調降，外資仍將「一動不如一靜」。

不過，曾銘宗認為，股利所得合併計稅的算法太複雜了，應該儘量簡化。至於綜所稅最高稅率降回四十％，他則予以肯定，因為之前調到四十五％，相較於周邊國家是中上水準，導致很多富人放棄國籍，反而課不到。