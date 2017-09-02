2017-09-02

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於財政部公布的稅改方案，政治大學財政系副教授陳國樑表示，這次稅改可以解決過去的爭議，雖然「濟富」還是有，但因綜所稅扣除額大幅調高，所以沒有「劫貧」的問題；至於未分配盈餘稅負減半，因搭配營所稅調高，所以對企業來講差不多。

「從總效果來看，有點騙人！」陳國樑舉例，假設同樣賺一○○元，舊制營所稅十七％、未分配盈餘加徵十％，企業稅後可投資金額為七十四．七元；而新制營所稅二十％、未分配盈餘加徵五％，企業稅後可投資金額七十六元，其實差不多。

政大金融系教授殷乃平也表示，調降未分配盈餘稅負，但調高營所稅，看起來像是「挖東牆補西牆」；況且，保留盈餘是企業的儲蓄，對未分配盈餘課稅本來就是一個惡劣的東西。

綜所稅最高稅率調降 符合世界潮流

對於財政部宣稱，綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％，有助留才攬才及吸引投資；中華經濟研究院諮詢委員孫克難認為「效益有限」，因為高階人才流動性高，哪邊稅率低就往哪邊走。殷乃平則認為，綜所稅最高稅率降至四十％，讓租稅扁平化，符合世界潮流趨勢。

孫克難指出，從這次稅改可發現，財政部想利用調高扣除額來降低改革的壓力；不過，股利所得課稅方案，受惠最大的就屬高股利所得者。