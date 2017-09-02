2017-09-02

〔記者陳永吉、張慧雯／台北報導〕對於財政部公布的稅改方案，券商及股民多持正面看法。群益證券總經理趙永飛表示，這次稅改方向都是朝當初規劃的方向走，對市場的影響可以正面看待；資深投資人阿土伯（李金土）也大表贊同：「全世界都在減稅救經濟，這樣才是對的！」

趙永飛指出，初步看來，稅改方案是朝降稅方向調整，如此一來，交易成本會下降，吸引個人進入市場的機會將會增加，市場成交量也會跟著成長，對券商的經紀業務會有幫助。不過，他說，每個改變對不同的人或公司都會有不同的影響，整體稅改效果還要進一步評估。

阿土伯則表示，減稅才能讓投資人願意長期持有，股利所得也應該要降稅，對股市才有正面幫助，比起之前開放當沖，盤中沖來沖去，最後沖死自己，減稅才是王道。

對於股利所得課稅分為甲、乙兩案，且乙案有兩種選擇；阿土伯則說，這有點複雜，還要細算後才知道到底是降稅還是加稅，但新版本看起來有三種方案可選擇，大家應能從中挑一個比原本稅率還低的方案。

新案對高所得有利

多數股民也搞不清楚股利所得課稅方式改變後，繳的稅到底是增加還是減少；不過，有股民表示，新的課稅方式不管是甲案或乙案，對高所得者一定都有利，中低所得者則是選擇乙案會比較有利。