會計師肯定︰照顧受薪階級

2017-09-02

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布所得稅改方案，會計師大多正面看待。安永執業會計師楊建華表示，本次稅改可見整體面的考量，一方面拉近內外資稅負差異，提高國人投資意願，也同步調高薪資特別扣除額，照顧廣大受薪階級，各方面多有兼顧，可說是周全的稅改方案。

安侯建業（KPMG）專業組織策略長張芷表示，此次稅改將綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％ ，恢復到馬政府「財政健全方案」前的稅率，對一般非股利所得者，例如領取薪資及公司紅利者，是較為合理的調整，對於企業留才也有所助益。

另外，張芷表示，營所稅率由十七％調高至二十％，雖然增加公司經營成本負擔，可能直接影響公司獲利狀況，但因未分配盈餘加徵十％減半為五％，相關配套應能減輕公司股利政策的壓力。

資誠（PwC）會計師洪連盛也肯定，降低未分配盈餘稅率，將可緩解企業為衝刺成長而保留盈餘的稅務壓力。至於股利所得部分，無論採甲案或乙案，都使大股東的實質稅率降低，雖然仍較二○一三年的水準稍高，但搭配調高綜所稅扣除額，仍使股東的實質稅負減少。

勤業眾信（Deloitte）會計師林宜信則認為，財政部取消兩稅合一設算扣抵制，將公司帳上的股東可扣抵稅額一筆勾銷，看似侵蝕個人股東的抵稅權利，但無論高所得者、散戶或小資族，若股利所得稅負不因稅改而加重，該一筆勾銷是否即可被接受，值得進一步觀察。