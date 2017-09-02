工商界︰營所稅調高 中小企業衝擊大

2017-09-02

〔記者羅倩宜／台北報導〕財政部稅改方案出爐，工商團體表示，營所稅調高以及保留盈餘課稅，都不利企業在台投資擴產；雖然綜所稅最高稅率降至四十％，有利於吸引人才或大戶回流，但中小企業主不一定能享受到綜所稅調降的好處，卻要面對營所稅調高的衝擊，受影響最大的是中小企業。

工總秘書長蔡練生指出，此次稅改涉及層面太廣，第一時間無法評論，將邀業者深入討論。初步看來，工總對營所稅調高持保留意見，「全世界都在降稅，台灣卻反其道而行」。

工總表示，過去營所稅從二十五％降至十七％，主要是跟香港及新加坡競爭，以利吸引外資；如今營所稅又往上調，「當初降稅的條件，已經出現變化了嗎？」工總認為，國內景氣未明顯復甦， 一例一休和基本工資調漲又使得勞動成本大增，若再調高營所稅，將使投資環境更為惡化。

工商協進會理事長林伯豐也表示，美國在降稅，台灣卻增稅，企業只能無奈接受，撐不下去只好外移，「不要以為調降綜所稅，就可以彌補營所稅調高的衝擊」。

應提出配套照顧業者

中小企業總會理事長林慧瑛則呼籲，營所稅調高，務必針對中小企業提出配套，因為中小企業的應變能力遠不如大企業，「綜所稅調降，中小企業主不見得都能享受到，卻馬上要面對營所稅調高的成本」。她指出，韓國、日本近期調高稅率，均提出配套來照顧中小企業。

商總理事長賴正鎰認為，這次稅改方案，讓業界認為「民進黨是加稅的政府」，應該把經濟的餅做大才對。

保留盈餘稅率應歸零

對於保留盈餘稅率從十％降到五％，工業團體認為，「不夠大氣，改革不該做半套」，保留盈餘稅率應歸零，才有利企業進行長期財務規劃。

另外，有關股利所得課稅方案，商總認為，「那麼複雜，搞得大家都不懂」，應比照外資的單一稅率即可。至於外資股利所得扣繳稅率調高一％，歐系及美系外資均表示，一切遵照政府法規辦理。