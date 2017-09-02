單身上班族 月入3萬免稅

2017-09-02

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布稅改方案，綜所稅大減稅，除了調整股利所得課稅制度，綜所稅最高稅率降至四十％，並將標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計將有五四二萬戶受惠，綜所稅免辦結算標準也大幅提高，單身上班族年收入三十七．八萬元以下、雙薪四口之家年收入九十三．二萬元以下，都不用繳稅。

單身上班族 減稅0.36萬到2.88萬

財政部官員表示，這次標扣額調高二萬元（有配偶者調高四萬元），薪扣額調高五．二萬元，以單身上班族為例，按適用稅率五％至四十％計算，可減稅三六○○元至二萬八八○○元；若是雙薪四口之家，更可減稅七二○○元至五萬七六○○元。以雙薪四口之家所得總額一五○萬元為例，扣除免稅額及扣除額後，所得淨額適用稅率十二％，可減稅一萬七二八○元。

財政部官員說明，如果年所得低於一定標準，可以不用申報繳稅；綜所稅免辦結算標準是依「免稅額」（目前每人八．八萬元、七十歲以上十三．二 萬元）及「標扣額」（調高至十一萬元）的合計數計算，上班族還可計入「薪扣額」（調高至十八萬元），由於標扣額及薪扣額將提高，因此綜所稅免辦結算標準也大幅提高。

舉例而言，單身、沒有扶養親屬者，年所得十九．八萬元（免稅額八．八萬元加標扣額十一萬元）以下，不用繳稅；若是單身上班族、沒有扶養親屬，可再加計薪扣額十八萬元，年所得三十七．八萬元以下免稅。

雙薪四口之家 年收93.2萬免繳稅

若是已婚、無扶養親屬，年所得三十九．六萬元以下，不用繳稅；雙薪、沒有子女的頂客族，年所得七十五．六萬元以下免稅；若是雙薪、育有兩名子女的四口之家，可再多報兩人的免稅額，年所得九十三．二萬元以下，不用繳稅。

不過，財政部官員提醒，納稅人若有扣繳稅款及可扣抵稅額可申請退稅，例如薪資所得已經被扣繳稅款，就算符合綜所稅免申報標準，還是要報稅才可申請退稅，否則已扣繳稅款就白白送給國庫了。