2017-09-02

記者鄒景雯／特稿

如果台灣參與／加入聯合國，追求國際承認，是天邊的一道彩虹，那麼在台灣的國境之內確保國家認同的自由與平等，不受公權力的歧視與侵害，就是眼前的玫瑰。前者，美麗，但是非操之在己的因素眾多；後者，可愛，然而輕易俯首可拾。常理來說，先懂得珍惜玫瑰的人，才可能真誠仰望彩虹。所謂一步之內與千里之遙，這是很簡單的道理。

不要以為台灣入聯的議題才會受到下月中旬中共十九大召開的影響，事實上，十九大的陰魂不散，籠罩在台灣政壇，可以說是無處不在。在立法院，國民體育法修法，「中華奧會」不能稱是「國家奧會」，朝野政黨可以快速達成共識，就是一個顯例。

在世大運，一幅TAIWAN的旗幟，「無異議」成為憲兵指揮部與北市松山分局，這些憲警眼中共同的「違禁品」，更是一個對照。

如果在主權與治權所在地，都尚且如此，那麼派個環保署長跑到紐約，連聯合國總部大門口都不是，又能夠成就什麼？大家應可心裡有數。

在習大大即將稱帝之際，中央政府不論對內對外，採取匍匐姿態，基本上已是行動定調，沒有什麼好誤解的，國家元首經過判斷作此抉擇，或有其牽涉大局、必須謹慎將事的考慮；但是作為地方政府，如果以「只有自己可以搞定中國」自居，無意間在加大力度執行北京的尺度，而多數國人沉浸在金牌的勝利，因此無暇他顧，或是耽於對政治人物的喜好，故而不忍責難，那麼其所形成的破口效應，帶給台灣的，恐怕就是現在隱而不顯，但卻是幽微而漫長的沉重內傷了。

面對不把眼前玫瑰當回事的從政者，需要的是風光熱鬧過後，更多冷靜銳利的民心，可以撥開政治層層迷霧，直搗中國因素的核心。