台灣入聯 官員：溫和推動三訴求

2017-09-02

將派環保署長李應元赴美宣傳

〔記者彭琬馨、陳鈺馥／台北報導〕聯合國大會將於九月中召開，政府官員透露，我方今年將派出環保署長李應元出席於紐約辦事處舉辦的研討會，發表聯合國永續發展目標（SDGs）國家自願性檢視報告，外交部長李大維也首次撰寫專文替台發聲，其他作法還包括：請友邦在總辯論上發言、聯合致函聯合國秘書長、組織僑界遊行等。

官員稱考量中共19大召開在即

官員還強調，鑑於國際情勢與中共十九大召開在即，以溫和方式推動台灣參與聯合國「沒什麼不好」，重要是讓聯合國會員知道台灣的想法與心聲。

不過，朝野立委昨仍呼籲，政府應更積極推動入聯，不要自我閹割，要讓國家得以正常化。時代力量立委徐永明強調，以前陳水扁政府時代，民進黨是把入聯當成國家戰略推動，蔡英文政府不要光想維持現狀，寄望中國會因此施捨國際空間，所以什麼事都不敢做，「更不要只在世大運期間，才把台灣拿出來喊！」

請友邦在聯大總辯論為我發聲

民進黨立委陳其邁則表示，以台灣名義加入聯合國，基於中國打壓和國際現實，有非常多困難之處，扁政府時代曾推入聯，後來被聯合國拒絕，不過一次不成功，不代表以後就要放棄，入聯是一條漫漫長路，持續不斷嘗試，總有一天可以成功。

政府官員指出，今年我國未請友邦在總務委員會中提案、也不會發言，但會請友邦在總辯論發言，同時提出三點訴求：一、聯合國要改善台灣人民遭排除情形，去年我方無法參與世界衛生大會（ ＷＨＡ）、國際民航組織（ＩＣＡＯ），顯示台灣參與聯合國體系遭受不公平對待；二、聯合國需正視台灣民眾持護照參訪聯合國，反被要求以台胞證進入的情況，此不符合普遍性原則；三、聯合國應尋求適當方式，讓台灣參與聯合國永續發展目標相關的會議。

官員強調，不同於世界衛生大會與國際民航組織等專業性的專門性機構，聯合國是高度政治性機構，「國際支持程度會不同」，台灣推動參與聯合國方式，要讓聯合國成員與國際社會覺得「comfortable（舒服）」，否則提出訴求難以得到其他國家支持。

立委促積極推動 勿自我閹割

立委徐永明卻認為，加入聯合國是需要長期努力的工作，此事中國一定反對，蔡政府不能因此就不去做，台灣多數民意也支持入聯，政府不能再一味迴避，「打鐵要趁熱！」

徐永明指出，無論「加入聯合國」或「重返聯合國」，外交部一定要有說帖，向友邦及國際社會尋求支持，巴勒斯坦能順利成為聯合國觀察員，是有宏大的具體策略方針，外交部不要自認加入聯合國不可能，或覺得會惹惱中國，便自我閹割不提入聯。