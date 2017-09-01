走星光大道 粉絲來擊掌

2017-09-01

〔記者廖聿偉／台北報導〕「831台灣英雄遊行」最終抵達台北市政府府前廣場，現場鋪設紅地毯，讓選手走過星光大道，再到台上接受表揚，世大運跆拳道銅牌劉威廷表示，「人生第一次走星光大道，粉絲很熱情，沿途和他們擊掌，感覺很特別。」

「台灣最速男」楊俊瀚第一個進場，踏上紅地毯，享受明星式的歡呼，每位選手進場時，粉絲皆高喊，「台灣英雄，感謝有你」，場面溫馨。

台灣女籃本屆拿下銅牌，隊員們通過紅地毯後，再用舞蹈來答謝粉絲力挺。舉重金牌郭婞淳展現超高人氣，現場歡呼聲沸騰，她還停下腳步，親切地幫粉絲簽名。