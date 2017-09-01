蔡總統讚揚台灣英雄︰4年百億挺體育

2017-09-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕世大運前天閉幕，蔡英文總統昨在「台灣英雄大遊行」前，於府內接見選手與教練。總統承諾，未來會逐年增加預算，而她競選承諾是8年內體育經費倍增，她相信不需要8年，會儘快在4年內就完成。

蔡總統昨稱讚多位選手表現，包括打破世界紀錄的舉重選手郭婞淳、「台灣最速男」楊俊瀚、創下標槍亞洲紀錄的鄭兆村、體操李智凱等人；總統最後還特別點名羽球世界球后戴資穎，要代表所有台灣人跟她說，「謝謝妳留下來！」

蔡總統表示，剛通過的前瞻計畫，未來4年要編100億元支持體育發展，今年下半年到明年總共會投入36億元；除公務預算之外，明年運動發展基金也增編5.8億元，將投入在軟硬體、教育訓練、獎勵補助的資源，且會逐年增加預算。

對於立法院昨三讀通過「國民體育法修正草案」，蔡總統提到，這只是開始，是政府對體育改革決心的展現，選手們在運動場上奮鬥的精神是修法最大的助力，「你們在場上堅持到底，我們體育改革也要大步邁進，因為不改就對不起你們。」

蔡總統表示，體育協會存在是為了要幫助選手，不是要壟斷資源，不能好好照顧選手的協會，就要改革它，未來的體育協會會更公正、開放與透明，她呼籲所有對體育懷有熱情的年輕朋友一起加入協會運作，打造更健全的制度，支持選手成長與發展。

蔡總統認為，這次世大運每個獎牌都證明，「只要不自我設限，台灣與台灣人就沒有極限，沒有人可以阻止我們往前衝的決心，再大的困難都可以克服。」