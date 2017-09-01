一例一休殷鑑不遠 稅改應納各界意見

2017-09-01

記者鄭琪芳／特稿

我國稅制一向受到質疑，馬政府任內幾次稅改更是雪上加霜，先是大減稅、後又大加稅，還有證所稅擾亂股市，規劃不周又過於躁進，導致稅制更加扭曲，目前綜所稅與營所稅稅率差距竟達二十八％，內資與外資稅負差距也超過十六％，影響資本市場及經濟發展。因此，林揆上任不久即拋出稅改風向球，外界也多認同稅改的必要性，卻也擔心重蹈馬政府覆轍。

馬政府卸任前將股利所得由全額扣抵改為減半扣抵，同時將綜所稅最高稅率由四十％提高至四十五％，原本是為了促進租稅公平，卻衍生不少爭議。

蔡政府上台後，除了調高遺贈稅以籌措長照財源，當沖交易稅率也減半徵收，希望藉此提振股市信心，但實際效果有限，外界認為關鍵在於股利所得稅負過重、內外資稅負不公等。

為了解決股利所得課稅爭議，財政部委外研究「股利所得課稅及兩稅合一制度之檢討」，今年四月中提出期末報告，建議股利所得採「分離課稅」或「合併計稅、合併申報」，並以調高營所稅一至二個百分點彌補稅收損失，同時考慮調降綜所稅稅率至四十％，搭配調高薪資扣除額或標準扣除額等。

據悉，財政部提出的稅改方向與上述報告大致相符，將調降綜所稅及調高營所稅、調高扣除額、取消兩稅合一設算扣抵制，保留盈餘課稅也會納入考量，可望改善內外資稅負不公、綜所稅與營所稅差距過大、無法吸引高階人才等問題。

不過，稅改牽一髮而動全身，儘管林揆是財稅專家，還是要多聽聽各界意見，避免閉門造車，以免重演「一例一休」爭議，落得與馬政府一樣稅改失敗的下場，台灣真的禁不起半吊子稅改一再折騰。