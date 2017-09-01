工商界反對調高營所稅

2017-09-01

各國降稅拚投資 不該走回頭路

〔記者羅倩宜／台北報導〕財政部稅改方案今將出爐。工商團體認為，若調高營所稅，不符合各國降稅吸引投資的潮流，欲增加財源可從營業稅下手，同時呼應台積電董事長張忠謀拋出的取消保留盈餘加徵十％的看法。至於股利所得方面，工商團體一致建議採分離課稅。

建議股利所得分離課稅

工商協進會理事長林伯豐指出，不少國家都在拚降稅，尤其美國稅改方案吵得沸沸揚揚，減稅的目的是吸引外資，「不少美國廠商已在考慮回流，台灣不應反其道而行。」他認為，台灣營所稅十七％算是合理，不須再調整；至於綜所稅四十五％確實是全球前幾名的國家之一，可以考慮調降。

商總理事長賴正鎰也表示，經過很多年的努力，才把營所稅從二十五％降至十七％，此時不宜再走回頭路，將不利經濟發展。

不過，台積電董事長張忠謀在稅改方案出爐前夕，支持營所稅調高，但建議取消保留盈餘課徵十％。對此，工總呼應，保留盈餘有利企業規劃三到五年的資本支出或投資計畫，進行中長期的資金調度，可促進轉型升級，因此贊同張忠謀的說法，取消保留盈餘課稅。

至於股利所得課稅問題，賴正鎰認為，目前內資和外資稅負明顯不平等，改為分離課稅可留住國內大戶，也可促進股市活絡。不過，他認為，採累進稅率的「分級分離課稅」不妥，因上有政策下有對策，很容易利用人頭戶規避，政府反而課不到稅，建議股利所得分離課稅採單一稅率二十％，比照外資即可。