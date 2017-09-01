「稅改」回應張忠謀 保留盈餘擬減徵

2017-09-01

財部今公布方案 綜所稅調降、營所稅調高

〔記者鄭琪芳、吳佳蓉、李欣芳／台北報導〕財政部今將公布稅改方案，據悉，兩稅合一設算扣抵制將取消，股利所得改採「單一稅率、分開計稅」及「 定額免稅、合併計稅」二擇一課徵；且綜所稅最高稅率擬調降至四十％，營所稅稅率則調高至十八％至二十％，同時調降保留盈餘稅負，可能提供部分免徵或減徵優惠。

股利所得課稅方案 將可二擇一

據指出，由於目前內、外資股利所得稅負差距高達十六．○八％，為了拉近稅負差距，未來股利所得將有「單一稅率、分開計稅」的選項，即可不併入綜所稅適用累進稅率（五％至四十五％）。至於單一稅率將訂多少？財政部今將公布，外界猜測應在廿五％至卅％之間。

除了「單一稅率、分開計稅」，考量菜籃族及小股民的權益，股利所得也提供「定額免稅、合併計稅」的選項。官員指出，這是此次稅改最受爭議之處，因為適用稅率廿％以下的小股民無法享受「單一稅率、分開計稅」的好處，但定額免稅額若太低，股利所得稅負反而可能因股利可扣抵稅額取消後而加重。

小民減稅 薪扣額、標扣額調高

另外，為了讓減稅利益可以雨露均霑，綜所稅標準扣除額（現行單身者九萬元、夫妻十八萬元）、薪資所得特別扣除額（十二．八萬元）以及身心障礙扣除額（十二．八萬元）都將同步調高，且調幅不低。據悉，薪資扣除額可能一舉調高至十五萬元。

對於台積電董事張忠謀日前喊話，同意提高營所稅稅率，但應取消保留盈餘加徵十％。政院高層表示，此次稅改屬於整體稅制的通盤考量，綜所稅最高稅率將調降，營所稅稅率將調高，並涉及保留盈餘課稅的檢討，對張忠謀建言將有「正面回應」，但不會完全取消保留盈餘加徵十％，而是降低保留盈餘稅負，可能提供部分免徵或減徵優惠。

政院高層表示，財政部今將公布稅改甲、乙兩個方案，並向朝野立委溝通。不過，財政部公布的兩方案還不是最後的定案，將再提報行政院核定。

立法院新會期今將開始，據悉，由於不少朝野立委在下旬開議前安排出國，財政部因此安排今起提前與立委溝通稅改方案，以整合朝野立委意見，財政部將在立法院新會期推動稅改，希望本會期完成修法，明年起正式實施，後年五月報稅適用。