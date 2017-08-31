人氣爆滿 票房87％衝新高

2017-08-31

〔記者粘藐云、郭安家／台北報導〕台北世大運昨畫下完美句點，原本外界看衰的門票銷售，在台灣健兒繳出佳績後衝上高峰，全部售票率達87％，遠遠超越2015年光州世大運的52％，其中又以籃球、田徑、羽球及排球銷售狀況最佳。

今年世大運男籃多了CBA新科狀元陳盈駿的助拳，不僅帶動話題，也打出隊史最佳第13名成績，加上女籃一路從預賽連勝殺進4強，最後逆轉俄羅斯摘銅，各種爆炸性演出，連帶刺激籃球的整體票房，球迷甚至半夜排隊買票，盛況空前。

選手好表現 帶動票房

除了原本熱門賽事，今年台灣在田徑項目也繳出好成績，在楊俊瀚、鄭兆村奪牌的帶動下，8月26至28日各賣出1萬7千多張門票，寫下單日單場館售出最多張票的場次。

國人最熱愛的棒球則賣出8萬6105張票，總售出票數排第2，但售出比率僅68.99％，主因是台灣隊表現不如預期，僅獲第5名，減少球迷進場意願，倘若成績亮眼，整體售票率會更好。

羽球在「球后」戴資穎加持下，8月29日決賽的400張預售票，開賣30分鐘內售罄，該項目銷售率高達103.26％，但礙於場地太小，總票數未能擠進前5名。排球則為售出票數的第5名，也是最快「秒殺」的套票，限量100份套票於開賣當日5分鐘內完售。

紀念品也大受歡迎

今年世大運不僅票房亮眼，紀念品也大受歡迎，總銷售額達3000萬，甚至有許多商品如熊讚娃娃必須以預購方式購買，整體銷售頗佳。