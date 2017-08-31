小英︰台灣可以很團結

2017-08-31

〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕世大運昨晚閉幕，蔡英文總統雖未出席閉幕式，但她在臉書貼文表示，「所有榮耀歸給選手」，謝謝年輕的你們，給台灣人一個充滿驚奇的夏天。夏天結束時，屬於台灣的故事還會延續下去。「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事」。

蔡總統也透過臉書分享「台灣可以很團結」的影片，把世大運從開幕至今的精彩畫面剪輯，影片最後把所有選手教練的名字列上，還以「＃影片最後有彩蛋」做為主題標籤。總統幕僚透露，這是表達榮耀歸給選手的意義。