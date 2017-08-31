FISU會長盛讚︰台灣人熱情 成就最棒世大運

2017-08-31

〔記者粘藐云、沈佩瑤／台北報導〕台北世大運昨畫下完美句點，國際大學運動總會（FISU）會長麥斯汀盛讚，今年世大運相當成功，為歷屆最好之一，已和台灣相關單位討論未來合作計畫。

37面變90面 獎牌大躍進

麥斯汀表示，今年賽會相當成功，競賽場館、選手村等設備都相當完善，感謝所有工作人員、選手的努力，「即使部分運動在台灣並不熱門，但台灣觀眾仍願意進場為選手們加油，地主的熱情也是成就此次賽會的重要因素。」

台灣代表團本屆共進帳26金、34銀、30銅，在獎牌排行榜排名第3，FISU秘書長聖羅德表示，很開心看到地主國繳出如此亮眼成績，獎牌數從上屆的37面進步到今年90面，許多賽事規模表現可圈可點，還有選手打破世界紀錄，相當難能可貴。

賽會雖圓滿落幕，仍有些不完美，少數選手因炎熱中暑、身體不適，麥斯汀坦言，氣候確實是未來舉辦賽事須加以評估之處，選手的健康及安全是他們最在意的。

此外，滑輪溜冰項目也爆出爭議，我選手陳映竹2度打破世界紀錄，但卻因沒有使用電子槍，成績不被承認。聖羅德回應，提供適當比賽場地及計時計分設備是台北組委會的責任，他認為應該向簽約廠商求償。聖羅德指出，這是召開技術委員會後決議的，且選手從一開始就知道情況，但組委會該提供適當的設備，若此次成績沒有以合適的設備記錄，成績就不予採計。

世大運執行長蘇麗瓊則表示，FISU將做出正式報告，待結果出爐後會追究相關責任，也會保障選手最大權益。