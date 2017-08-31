國發院案》元利駁賤價：實際取得成本66.87億

2017-08-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨實際以三十八．三億元出售國發院土地給元利建設是否涉及賤賣？元利副總吳麗謹昨在黨產會舉辦的聽證會強調，交易成本本來就該列計土地增值稅，加上事後的種種回饋，元利實際取得成本高達六十六．八七億元，沒有賤價。

實際成交價38.3億

國民黨在二○○五年數度標售國發院土地，最早的底價高達六十五億元；但歷經多次流標後，最後與元利以四十二．五億元成交；雙方並約定自買價扣除四．二億元的土地增值稅，以三十八．三億元為實際成交價。

但黨產會認為，光變更後共一萬四四三七坪的住三建地，就值五十七．八億元，元利僅以三十八．三億元購得，全案實付價格與鑑價落差約二十億元。

吳麗謹指出，取得這塊土地的價金，加上應付的土增稅是四十七．七億元，納入事後付出的種種回饋，總成本六十六．八七億元。

吳麗謹表示，元利取得這塊土地十二年了，除事前善盡查證責任，遭葉家控訴的部分也受法律保障；現只因黨產會而被捲入紛爭，相信黨產會能以專業素養保障當事人，不受既定政治立場影響。

代表元利的律師薛欽峰表示，台銀當年在附近標售給鄉林建設的土地，平均每坪三十三．一六萬元 ，且依當年台銀委託的中華不動產鑑價，以及元利的評估，每坪價值應在二十七萬到三十三萬元之間。

薛欽峰引述「土地稅法」及最高法院判決指出，土增稅是交易成本，原估計七．八億元，後增至十一．八億元，約定由國民黨吸收四．二億元；因此加計元利負擔的五．二億元土增稅，實際取得成本是四十七．七億元，平均每坪三十三萬元。

薛欽峰指出，該案變更為住三用地後的容積率從四○○％降為二二五％；都市計畫的變更時間從公展到公告實施就花了四年半；加上利息費用、額外付出的保護區私地主價購費用、私有地徵收補償費、開闢道路費、捐贈五百坪公益設施、無償提供保護區土地供北市府使用十五年，元利付出的成本更多達五十七．八億元，平均每坪是四十六萬元。

國民黨轟黨產會潑糞

國民黨行管會主委邱大展則怒斥黨產會潑糞抹黑。他表示，黨產會不能只看到總值五十八億元，若扣掉土增稅，淨值只有四十一．六億元；況且，國民黨在五度流標後，降價求售有什麼不對？