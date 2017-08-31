國發院案》元利駁賤價：實際取得成本66.87億

2017-08-31

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨實際以三十八．三億元出售國發院土地給元利建設是否涉及賤賣？元利副總吳麗謹昨在黨產會舉辦的聽證會強調，交易成本本來就該列計土地增值稅，加上事後的種種回饋，元利實際取得成本高達六十六．八七億元，沒有賤價。

實際成交價38.3億

國民黨在二○○五年數度標售國發院土地，最早的底價高達六十五億元；但歷經多次流標後，最後與元利以四十二．五億元成交；雙方並約定自買價扣除四．二億元的土地增值稅，以三十八．三億元為實際成交價。

但黨產會認為，光變更後共一萬四四三七坪的住三建地，就值五十七．八億元，元利僅以三十八．三億元購得，全案實付價格與鑑價落差約二十億元。

吳麗謹指出，取得這塊土地的價金，加上應付的土增稅是四十七．七億元，納入事後付出的種種回饋，總成本六十六．八七億元。

吳麗謹表示，元利取得這塊土地十二年了，除事前善盡查證責任，遭葉家控訴的部分也受法律保障；現只因黨產會而被捲入紛爭，相信黨產會能以專業素養保障當事人，不受既定政治立場影響。

代表元利的律師薛欽峰表示，台銀當年在附近標售給鄉林建設的土地，平均每坪三十三．一六萬元 ，且依當年台銀委託的中華不動產鑑價，以及元利的評估，每坪價值應在二十七萬到三十三萬元之間。

薛欽峰引述「土地稅法」及最高法院判決指出，土增稅是交易成本，原估計七．八億元，後增至十一．八億元，約定由國民黨吸收四．二億元；因此加計元利負擔的五．二億元土增稅，實際取得成本是四十七．七億元，平均每坪三十三萬元。

薛欽峰指出，該案變更為住三用地後的容積率從四○○％降為二二五％；都市計畫的變更時間從公展到公告實施就花了四年半；加上利息費用、額外付出的保護區私地主價購費用、私有地徵收補償費、開闢道路費、捐贈五百坪公益設施、無償提供保護區土地供北市府使用十五年，元利付出的成本更多達五十七．八億元，平均每坪是四十六萬元。

國民黨轟黨產會潑糞

國民黨行管會主委邱大展則怒斥黨產會潑糞抹黑。他表示，黨產會不能只看到總值五十八億元，若扣掉土增稅，淨值只有四十一．六億元；況且，國民黨在五度流標後，降價求售有什麼不對？

  • 不當黨產處理委員會30日舉辦「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」聽證程序，元利建設公司副總經理吳麗謹出席。（記者方賓照攝）

    不當黨產處理委員會30日舉辦「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」聽證程序，元利建設公司副總經理吳麗謹出席。（記者方賓照攝）

相關關鍵字： 元利 國民黨 國發院土地案 邱大展