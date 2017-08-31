國發院案》馬市長任內都計變更 學者促探討

2017-08-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國發院土地交易案，高雄第一科大科法所教授廖欽福昨在黨產會聽證會上表示，國發院交易案一方對象非一般人，而是「政黨」，且該政黨是具有強而有力的長期執政地位的政黨，都市計畫變更期間在馬英九當台北市長任內，是否因此具有優勢地位進行影響，應去探討。

北市都發局二○○五年四月十二日公展「中興山莊都市計畫案草案」，要將國發院土地中機關用地翻身為住宅用地，當時馬英九為台北市長。同一日，國民黨宣布公開標售國發院土地；同年，國民黨也委託中華徵信所對國發院土地進行估價，並以「限定價格」條件（都市計畫變更完成後的土地分區），算出土地總價五十八．七億元。

鑑價與實售 「顯然偏低的嫌疑」

逢甲大學土地管理系副教授辛年豐質疑，國民黨委託中華徵信所估價時，北市都委會仍可能不通過都市計畫變更，國民黨為何要以「未來」的都市計畫變更後的使用分區進行估價？讓人質疑是「先射箭，再畫靶」。

此案是否涉及「顯不相當對價」？辛年豐援引「不動產估價技術規則」第廿六條「價格間差距二十％以上者應排除該試算價格之適用」，指出中華徵信所估價價格，與元利建設實際支付價格，兩者相較有「顯然偏低的嫌疑」。

估價師陳諶則認為，中華徵信所估價五十八．七億元是在合理範圍內，若機關用地變更為可開發土地，土地增值稅部分轉嫁由賣方（國民黨）負擔，也符合市場處理方式與民眾交易現象，尚屬合理。