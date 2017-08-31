國發院是否賤賣 將釐清元利開發利益

2017-08-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會昨就國發院土地交易案召開聽證程序，各方針對土地賣價合理性展開攻防。黨產會主委顧立雄表示，此交易案為「馬市長到馬總統」歷經地方和中央層級過關，且賣方為國民黨，擁有一定的行政權力，對於認定交易價格是否合理，將是考量重點。

土地賣價合理性 各方攻防

此次爭點鎖定「元利建設是否無正當理由以顯不相當對價取得國發院土地」，黨產會也會研議就此案做出行政處分。若認定國發院土地為國民黨不當黨產，且元利是以顯不相當對價取得土地、不符「善意第三人」要件，國民黨、元利都將面臨黨產會追徵財產，回復原地主葉家權益。

國民黨經五次標售流標後，二○○五年與元利議價四十二．五億元賣國發院土地，但元利以都市計畫變更後，將額外增加「土地增值稅」成本為由，要求國民黨負擔部分土增稅、砍價。最後以實價三十八．三億元取得土地。

黨產會處分 將受法院檢驗

黨產會對此質疑，元利建設僅以每坪二十六．五三萬元的價格，取得每坪價值約四十萬元的土地，整筆交易價格與市價有二十．四億元之落差，顯為不相當對價。報告並指出，若以元利董事長林敏雄主張以每坪四十萬元計算住三用地價值，總價也有五十七．八億元。

顧立雄會後受訪坦言，如何認定為「顯不相當對價」是很大挑戰，黨產會將再請元利提供資料，從當時元利的開發利益，與總開發成本相減後得到的金額，來檢視出價的合理性。無論黨產會未來做什麼處分，都得受法院檢驗。

顧也指出，元利與國民黨交易時，都市計畫變更案還未通過，也要考慮買賣時為非開發用地的情況下，價格是否有一定折損。他並質疑，國民黨當時擁有都市計畫審議後的利益，為何會標售國發院土地？

原地主葉家 盼平反不當行為

國發院原地主葉家則以利害關係人出席，其委任律師詹文凱質疑，國民黨和元利不斷爭執「土地增值稅」的成本，是否等於認了當初雙方承諾都市計畫會通過？他也表示，葉家看到遭不當侵奪的土地再被轉手，當然會想阻止，這是對於不當行為在歷史上的見證與平反。

  • 國發院土地交易案爭執點

    國發院土地交易案爭執點

  • 不當黨產處理委員會30日舉辦「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」聽證程序，國民黨行管會主委邱大展出席，會中出示買賣契約並將契約書複本送給顧立雄。（記者方賓照攝）

    不當黨產處理委員會30日舉辦「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」聽證程序，國民黨行管會主委邱大展出席，會中出示買賣契約並將契約書複本送給顧立雄。（記者方賓照攝）

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