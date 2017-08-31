國發院是否賤賣 將釐清元利開發利益

2017-08-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會昨就國發院土地交易案召開聽證程序，各方針對土地賣價合理性展開攻防。黨產會主委顧立雄表示，此交易案為「馬市長到馬總統」歷經地方和中央層級過關，且賣方為國民黨，擁有一定的行政權力，對於認定交易價格是否合理，將是考量重點。

土地賣價合理性 各方攻防

此次爭點鎖定「元利建設是否無正當理由以顯不相當對價取得國發院土地」，黨產會也會研議就此案做出行政處分。若認定國發院土地為國民黨不當黨產，且元利是以顯不相當對價取得土地、不符「善意第三人」要件，國民黨、元利都將面臨黨產會追徵財產，回復原地主葉家權益。

國民黨經五次標售流標後，二○○五年與元利議價四十二．五億元賣國發院土地，但元利以都市計畫變更後，將額外增加「土地增值稅」成本為由，要求國民黨負擔部分土增稅、砍價。最後以實價三十八．三億元取得土地。

黨產會處分 將受法院檢驗

黨產會對此質疑，元利建設僅以每坪二十六．五三萬元的價格，取得每坪價值約四十萬元的土地，整筆交易價格與市價有二十．四億元之落差，顯為不相當對價。報告並指出，若以元利董事長林敏雄主張以每坪四十萬元計算住三用地價值，總價也有五十七．八億元。

顧立雄會後受訪坦言，如何認定為「顯不相當對價」是很大挑戰，黨產會將再請元利提供資料，從當時元利的開發利益，與總開發成本相減後得到的金額，來檢視出價的合理性。無論黨產會未來做什麼處分，都得受法院檢驗。

顧也指出，元利與國民黨交易時，都市計畫變更案還未通過，也要考慮買賣時為非開發用地的情況下，價格是否有一定折損。他並質疑，國民黨當時擁有都市計畫審議後的利益，為何會標售國發院土地？

原地主葉家 盼平反不當行為

國發院原地主葉家則以利害關係人出席，其委任律師詹文凱質疑，國民黨和元利不斷爭執「土地增值稅」的成本，是否等於認了當初雙方承諾都市計畫會通過？他也表示，葉家看到遭不當侵奪的土地再被轉手，當然會想阻止，這是對於不當行為在歷史上的見證與平反。