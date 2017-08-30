新聞分析》當旗子成為禁忌

2017-08-30

記者鄒景雯／特稿

世大運今天閉幕，這次的國際賽事在台灣舉行，自爭取主辦以來，從來就不是政治歸政治、體育歸體育，鑒於一九七六年（蒙特婁奧運）至今的經驗，台灣人恐怕早就習慣了。不過，過去都是在別人家承受待遇，這次難得到台灣的土地上來做「當體育遇到政治」的實驗，長期的忍氣吞聲，卻似乎進一步馴服為自發性的內化，甚至不少人對於如此內化也感覺到無所謂，這問題可就大條了。

這裡頭，不只是名稱的爭執，尤其是旗子成為禁忌。名稱之爭，台灣、中華、中華台北，大家比較有概念，各方在做各種使用與堅持時，思想是明確的，例如蔡總統自頭至尾就強調台灣加油，柯市長一以貫之講的是中華隊，主辦單位國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）請來的中國裔司儀，看到台灣選手一定稱是中華台北隊，若是中國隊上場，絕對再奉送：這是我們的大陸同胞。因此，很容易區分出其抉擇。但是旗子就不同了，作為一種圖騰，雖是國家名稱的延伸，但國民對其之認同與情感，卻是潛移默化的，因此有著較大的模糊空間。

在體育活動之中，旗子比名稱更活躍於競賽場域，當體育遇到政治，必然要處理旗子的問題。針對世大運的舉辦，柯市長事前到中國去協商時，特別就對何種旗子可以進場的可能衝突交換了意見，一般認為，柯Ｐ在雙城論壇講出了「兩岸一家親、兩岸命運共同體」，對上了北京的胃口，因此給世大運開了「側門」，同意觀眾可以將中華民國的車輪旗帶進場，但是「台獨旗」則不可以。這也是為什麼二○○一年馬英九當台北市長時，亞洲盃女子足球錦標賽禁止攜車輪旗進場的舊事，這回並沒有重演。至於何謂台獨旗，這範圍可就大了，應該不只是民進黨旗而已。

北京刻意給了柯Ｐ糖果，但是世大運賽事期間，卻傳出台灣代表團團本部通令教練與選手不要拿旗繞場的憾事，在輿論關切下，團本部改口稱歡迎持大專體總會旗繞場，言下之意當然是車輪旗繼續是禁止的。世大運昨晚所有賽事結束，台灣選手的獎牌耀眼，這個問題並沒有獲得一個合理的解釋。

其實，車輪旗是不是國旗，二三○○萬人要不要票選大家同意的國旗，在自由台灣早就充滿討論空間。更不要講所謂的會旗是不是就可以權充平等無歧視，國人必須了解的是，當北京都已經默許車輪旗在場中到處可見時，我們的團本部，台灣人自己，把教練與選手嚇成這樣，如果是被允許的，那麼坐實車輪旗也是台灣的禁忌，既然如此，大家何必再認她是國旗？總不能連誠實的勇氣都沒有吧！