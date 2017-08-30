世大運》殘酷「烤」 驗！我網將傷兵滿營

2017-08-30

為何不改晚場 ？「FISU賽程難更動」

〔記者梁偉銘／台北報導〕本屆世大運網球台將可說傷病滿營，李亞軒、李冠毅、謝政鵬、張凱貞、詹詠然等職業好手，全都被熱爆操翻不支倒地，台北市網球中心接二連三的狀況，已被朝聖球迷和網友戲稱為燃燒生命的「地獄球場」。

網友戲稱「地獄球場」

這座新落成的大型球場，硬體設備相當新穎，頗獲各國選手高度評價，只不過，中央球場當初從原本開閉式屋頂，大砍預算改為簡易露天，似乎已為世大運埋下「傷兵」伏筆，尤其近來天氣高溫悶熱，「配合」動輒攝氏三十六度高溫煎烤賽程，中午頂著大太陽揮汗出賽，幾乎每個選手都大喊受不了，甚至地主優勢蕩然無存。

李亞軒金牌戰 頻頻喘息

昨日女單決賽的李亞軒，排在上午十點率先出擊，近三個半小時苦戰中，橫跨一天最熱的時段，右臂拉傷身心俱疲，到後來幾乎站不住，頻頻彎腰蹲下喘息。她輸球後掩面痛哭，受訪時更自嘲腦筋還「鈍鈍的」，不知道該講什麼，「體力透支有夠累的，我才二十二歲，打完好像六十歲。」

張凱貞打點滴 無法領獎

本屆台將傷兵名單，不只日前已經中暑的李亞軒，又濕又熱的比賽環境，早讓她的弟弟李冠毅在男單八強戰熱衰竭抽筋，不支倒地坐輪椅送醫。加上發燒生病的謝政鵬咳血吊點滴、有時差的詹詠然暈眩症復發混雙四強退賽，還有張凱貞女單四強衛冕失利後，身體不適住院跟著打點滴，「網球精靈」在臉書的悲情留言：「請原諒我無法站上頒獎台，我是真的撐不下去。」著實令球迷心疼。

儘管本屆網球台將搏命演出，搶下四金在內的七面獎牌，但球場環境濕熱難耐，大會基於安排地主選手於中央球場出賽的考量，賽程又大多排在氣溫最高的中午左右，台灣教練團雖無意見，但也有人低調回應：「中央球場沒有屋頂可以檢討。」

對於外界質疑，地主賽程為何不調整至晚間？台北世大運網球競賽總經理張思敏表示，本屆賽程是由大會裁判長與國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）共同拍板定案，由於涉及售票、轉播等茲事體大，不能輕易更動。但也有現場工作人員私下透露，其實比賽有協議不能拖太晚，因為球場離附近住戶太近，以免影響夜間安寧。