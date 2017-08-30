今開學 93校130班一人一班

2017-08-30

〔記者林曉雲、劉婉君／綜合報導〕一個人的小一！今天中小學開學，全國各縣市國小將有九十三校、一百三十個「一人班級」開學，比去年大增六十班、幾乎倍數成長，其中以新北市和花蓮縣各有十六班最多。有老師擔憂「一人學習」恐會失去同儕學習及人際互動機會。

倍數成長 一人班級比去年多60班

去年受到虎年效應的衝擊，小一新生人數僅十七萬四千多人，創史上最少的紀錄，偏鄉小校屢傳裁併校情況，例如澎湖縣一口氣停辦湖西鄉菓葉國小等三所國小，苗栗縣也有通霄鎮楓樹國小等三校被裁併成附近國小的分校。

「一人也要開班！」教育部國教署署長邱乾國表示，合併或停辦學校均涉及師生重大權益，今年一月發布「公立國中小合併或停辦準則」，為維護小型學校學生的受教權，特別規定「一人條款」，學校新生或各年級學生只要有一人，就應開班。且明文禁止地方政府以自訂法規方式「開小門」進行併停班。

今年小一新生人數增加了八千兩百七十七人，達到十八萬兩千多人，但仍深受少子化威脅。

教育部統計，全國二十二縣市，以新北市十校及花蓮縣十二校各有十六班的「一人班級」最多，嘉義縣十一校和澎湖縣九校各有十三班，苗栗縣七校和台東縣八校各有十二班，台南市有七校十一班，南投縣有七校十班，宜蘭縣有兩校七班，台中市和雲林縣各有六校六班，新竹縣有三校三班，高雄市有兩校兩班，桃園市、彰化縣、屏東縣各一校一班，其他縣市則掛零。國中方面初步統計並無「一人班級」。

一人成班的學校，都屬於較偏遠的學校，共通點就是學區人口外流嚴重。台南新嘉國小就是個例子，校方表示，學校學區只有新嘉里，附近大多是農田，社區人口少，是新生人數少的主因。

維護受教權 但難與同儕學習互動

外界質疑教育部要求一人也需開班「政策請客」，但國教增班卻由地方「買單」。邱乾國表示，國小開班費用由主管的地方政府機關負責；但因一人班級缺乏人際互動及團體學習，需要透過混齡及跨年級教學來協助，從一○三學年起試辦，今年統計會有六十二班「混齡教學」，高年級學長姊帶低年級學弟妹。

全國教師總工會理事長張旭政指出，「保障學生受教權」和「保障學校不廢校」不應畫上等號，混齡教學因非「一人學習」，老師帶四、五個學生，教學還可正常化，但有六十八班是真正的「一人班級」，老師素質良好與否將成為唯一關鍵，是否真的對偏鄉學生好，恐怕有些疑慮。