修國體法 將維持「中華奧會」名稱

2017-08-30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會預計週四處理完前瞻第一期特別預算案後，接著處理「國民體育法修正草案」，儘管議程仍有變數，但據了解，執政黨與行政院已同意維持用「中華奧會」名稱，親民黨團、國民黨團支持，但時代力量黨團仍堅持要用「國家奧會」名稱，屆時將訴諸表決。

國民黨、親民黨支持 時力堅持「國家奧會」

立院教育及文化委員會五月三日審查國體法修正草案時，民進黨、時代力量立委將第廿六條「中華奧林匹克委員會」修訂為「『國家奧林匹克委員會』為法人，係經國際奧會承認之我國奧會代表」；之後親民黨團要求交付協商，將條文改回「中華奧會」。

據了解，由於體育界高度憂慮改為「國家奧會」將對選手出國比賽造成影響，擔心中國對我打壓，因此強烈反對修法改為「國家奧會」，行政部門理解此狀況，因此同意維持「中華奧會」名稱。

時代力量立委林昶佐表示，當初在委員會審查時，體育署、法務人員都說「國家奧會」不會有問題，親民黨團在委員會審查法案時未參與，事後卻聽黑箱體育協會等共生結構的意見，不明就裡地將法案拉回協商，若非如此，「國體法」早已完成修法。

林昶佐表示，國際奧會憲章規定，各國的奧會都稱為「國家奧會（National Olympic Committee）」，他們的版本回歸中性稱國家奧會，根本沒問題。

親民黨立委陳怡潔表示，時代力量過於泛政治化，應務實考量對參與國際賽事有無幫助，避免限縮選手空間，親民黨主張採用「中華奧會」版本，民進黨、國民黨團也支持；若改成「國家奧會」，屆時可能無法參與賽事，反而變成自我放棄參與權，參與國際體育賽事是國家大事，不能因特定政黨或其政治意識形態而遭抹殺。

民進黨立委黃國書表示，國體法修法是要讓各單項體育協會能朝民主化、透明化及專業化方向前進，此次修法是給體育署「尚方寶劍」，做為體育改革的重要工具。