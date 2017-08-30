國發院案今天聽證 鎖定馬是否涉賤賣

2017-08-30

馬市長辦都更 馬主席售地

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今就「國發院土地案」召開第二次聽證會，釐清國民黨二○○五年以實價三十八．三億元出售國發院土地予元利建設，是否涉及「賤賣」；另因國民黨出售國發院土地的時間點與售價，皆涉及時任台北市長馬英九任內辦理的都市計畫變更案，加上馬當時兼任國民黨主席，馬當初決策出售國發院土地時，是否涉賤賣與圖利？將是關注焦點。

聽證會此次爭點鎖定「元利建設是否無正當理由以顯不相當對價取得國發院土地」，黨產會也會研議就此案做出行政處分。若認定國發院土地為國民黨不當黨產，且元利是以顯不相當對價取得土地、不符「善意第三人」要件，國民黨、元利都將面臨黨產會追徵財產，回復原地主葉家權益。

元利若非善意第三人 將被追徵財產

黨產會上週公布調查報告，質疑元利建設僅以每坪二十六．五三萬元的價格，取得每坪價值約四十萬元的土地，整筆交易價格與市價有二十．四億元之落差，顯為不相當對價。

元利公司前天聲明，當時該土地每坪取得成本為三十三萬元，若加計都市計畫審議變更等支出費用，每坪土地成本約四十六萬元。

黨產會發言人施錦芳指出，國民黨二○○五年四月首次公開標售國發院土地，短短四個月內，就從底價六十五億元，協商降至四十五．四億元，再降至四十二．五億元，最後實際以三十八．三億元出售。此價格落差，為元利以土地變更後要支出「土地增值稅成本」為由，兩度要求國民黨砍價。

施錦芳指出，北市當時辦理都市計畫，「只有與國民黨協議、沒有與地主協議」。元利透過向國民黨購地，掌握九成國發院土地中，將變更為住宅用地的土地，等於取得未來住宅用地的「主導權」，接著再陸續收購周圍其他零星、也將變更住宅用地的土地，其他小地主只能任人宰割。

國民黨二○○五年標售國發院土地，至二○○六年出售土地予元利建設期間，國發院土地正進行都市計畫變更，要將原機關用地翻身為住宅用地。因這段期間，正好為馬英九擔任國民黨副主席、黨主席及台北市長任內，引發「馬市長圖利馬主席」、「圖利國民黨並拋售不當黨產」的批評。

黨產會報告揭露，國民黨在五度標售國發院土地流標後，二○○五年八月十二日，國民黨行管會主委張哲琛曾上簽副主席馬英九（馬當年七月當選黨主席，八月十九日就任黨主席），請示後續處理事宜，張並表示是「經連戰主席指示，請馬副主席決定」，馬也回應「悉」，顯示當時馬英九不僅對交易案過程完全知情，還是做決策的關鍵要角。

值得注意的是，當時一手主導（國發院土地）都市計畫變更案的北市都發局長，正是涉貪而一審被判刑十年的前新北市副市長許志堅。

黨產會也發函邀請北市都發局列席說明，然而都發局始終未回覆，直到黨產會直接與台北市長柯文哲聯繫，柯才允諾會全力配合。