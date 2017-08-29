全民喝采 台灣健將後天遊行

2017-08-29

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣代表隊在世大運成績耀眼，教育部體育署、北市府及大專院校體育總會後天下午將舉辦「台灣英雄大遊行」，為選手們喝采。目前規劃，蔡英文總統將先在府內接見選手代表，隨後選手們搭乘北市雙層觀光巴士，遊行隊伍從府前廣場出發，車隊一路到北市府廣場，沿途接受全民歡呼。

世大運明天將舉辦閉幕式，副總統陳建仁受邀出席。知情人士指出，雖然開幕式遇反年改團體鬧場，但在強化維安部署、台北市警察局也上緊發條後，陳副總統將依計畫前往，原則上不受影響。

總統府發言人黃重諺昨表示，幾個參與世大運事務的相關單位上週五曾討論，認為世大運可以去觀賽的人有限，加上台灣選手表現賣力，不管有無得獎，比賽結束後，如果只有安排例行的總統接見，好像少了一點什麼。

黃重諺指出，在相關單位討論中提及，無論是美國職棒洋基隊拿到總冠軍，或是去年的里約奧運後，日本代表團回到東京，都有舉辦大遊行，選手們也受到盛大歡迎，因此也希望國人有機會幫台灣選手加油。他表示，這不是蔡總統提出的構想，但幕僚已向總統報告。

主辦單位今天將公布遊行活動的細節，包括時間、地點與路線等。據了解，「台灣英雄大遊行」將計畫邀請學校樂隊表演，並徵召北市雙層觀光巴士搭載選手參加遊行，目前規劃從總統府前廣場出發，沿著忠孝西路、忠孝東路，遊行到北市政府前，而蔡總統並不會參加。