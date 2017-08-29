拿金牌沒披旗繞場 爆滿看台一片惋惜

2017-08-29

〔記者卓佳萍／台北報導〕大專體總向國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）註冊的大會旗幟，為大專體總會旗而非中華奧會會旗，為避免會旗引起台灣民眾質疑，團本部希望選手不要披會旗繞場，看到選手空手繞場，田徑場爆滿觀眾不免感到可惜。

「為什麼沒人丟旗給他」

我國短跑好手楊俊瀚在台北世大運男子一百公尺短跑奪下金牌，三十九歲教師陳文毅表示，一定覺得可惜，「我當天在現場看，俊瀚只跑了一小段，當下會覺得為什麼不能繞場？」陳文毅表示，他也是體育人，知道台灣因為「奧會模式」場內不能出現國旗，他認為「如果要拿會旗，我個人覺得乾脆不要拿。」

前跳遠國手蔡易達也直呼可惜，當下看到俊瀚沒有拿旗幟，很納悶，為什麼沒有人丟旗幟給他？因為每個國家就算沒拿金牌，也有國旗，但當下有聯想到可能是因為國家關係，也以為這可能是俊瀚慶祝的方式。

「若要拿會旗 乾脆不拿」

全國四百公尺跨欄紀錄保持人陳天文昨也在現場觀戰。他表示，如果一般民眾、酸民不懂奧會模式，他們會質疑為什麼不拿國旗？當天看到俊瀚拿到金牌，沒有繞場，當然覺得可惜。

陳天文曾在二○○一年北京世大運打破全國紀錄，奪下四百公尺跨欄銅牌，他回想當時，「我看到台灣人在看台加油，但可惜當時沒走過去跟他們打招呼。」