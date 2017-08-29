台灣團本部要選手不要拿旗

2017-08-29

〔記者林岳甫／綜合報導〕看各國選手在世大運奪金或奪牌時，都帶著國旗繞場，唯獨在本屆世大運迭創佳績的台灣選手，雙手卻空蕩蕩，連披著我國代表團旗幟大專體總會旗繞場的場景都見不到，形成強烈對比，先前傳出是「國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）規定」，實際上ＦＩＳＵ規章並無相關內容，經追查，證實是台灣代表團行前說明時，建議台灣選手不要拿旗。

ＦＩＳＵ規章並未禁披旗繞場

臉書有各國奪牌選手相關畫面

世大運發言人楊景棠昨表示，ＦＩＳＵ規章有明文規定，獲獎選手在頒獎典禮時，不得攜帶任何國旗或其他具國家、文化或宗教象徵的物品；但具體規章條文，世大運組委會與台灣團本部都未提供，倒是ＦＩＳＵ的臉書官方粉絲團分享圖片，就有許多各國選手奪牌後披國旗在場中慶祝的畫面。

楊景棠透露，大會技術官員指出，原則上得獎選手不能拿會旗，若不影響比賽進行，可被允許。ＦＩＳＵ為避免耽擱賽事進行，建議奪牌選手不要繞場，但各國選手都進行這項光榮傳統，台灣選手奪金時，卻與各國作法大相逕庭。

團本部︰選手願拿會旗 樂觀其成

本報向世大運組委會求證，並且詢問負責的ＦＩＳＵ相關官員是那位？但組委會以ＦＩＳＵ官員「未有公開受訪行程」為由，拒絕對選手繞場拿旗一事表達意見。

據了解，台灣代表團的團本部，在本月十日授旗典禮前，即在行前說明時，要求各項目教練團、選手不得拿旗繞場，不過大專體總秘書長曾慶裕昨表示，團本部是以不違反ＦＩＳＵ規定為原則，倘若選手要拿屬於大專體總會旗繞場，他們樂觀其成。

我國本屆世大運首金落在滑輪溜冰項目，當時陳彥成和柯福軒在男子一萬公尺計分賽「金包銀」後，就拿著會旗繞場，但教練林詠翔卻拿成我國奧會會旗，而非大專體總會旗，不像其他國家都以國旗當會旗，台灣參加各種運動會的「會旗」，不僅民眾不認識，連選手、教練該拿什麼旗都搞不清楚。