世大運奪牌繞場沒披旗 我方過度自我設限

2017-08-29

〔記者呂伊萱、鍾泓良／台北報導〕台灣隊在世大運表現亮眼，但每當台灣健兒歡喜奪牌，都未披著我國代表團旗幟大專體總會旗繞場慶祝，與他國選手高舉國旗形成強烈對比，我國因「奧會模式」，競技場上僅能使用大專體總會旗，不料此次連會旗也消失，朝野立委均認為「我方自我限縮太多」；不過立委們也坦言，會旗之於選手和觀眾缺乏認同感。

媒體昨三問台北市長柯文哲，台灣選手得獎無法披國旗，他是否覺得可惜？柯文哲先詢問一旁幕僚「是否會旗也不能披？」隨後不發一語，最後僅微微點頭。

無法披國旗是否可惜？ 柯p點頭

台灣選手鄭兆村日前勇奪男子標槍金牌，但繞場時僅揮舞雙手接受觀眾喝采，與德國選手霍夫曼高舉德國國旗繞場形成強烈對比，也引發議論。台灣團本部稱依照大會規定，不得拿旗子繞場，但依據國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）按照大會採用的奧會模式，台灣註冊名稱是中華台北，旗幟則為大專體總會旗。國旗不得進入競技場，但規定不及於觀眾席，多場賽事均可見觀眾席上「青天白日滿地紅」旗海飄揚。

立委︰並非所有旗幟都被禁止

民進黨立委蔡適應指出，選手受國家培養、代表國家參與比賽，奪牌是個人榮耀也是國家驕傲，得獎後披旗繞場，何錯之有？他批評團本部聲稱守規定，但其實並不是所有旗幟都遭禁止，這樣的回應「無厘頭」，更是「自我設限」，因為會旗並無問題，團本部的說法在理論上並不成立。

國民黨立委許毓仁也說，世大運當然是遵守奧會模式，但選手代表國家出賽，奪牌後在場上展現贏得勝利的喜悅情緒，「披旗繞場應能被允許」，不應受到限制。他也認為，世大運組委會關於政治色彩的考量「有點過度擔心」。

國民黨立委柯志恩說，標槍決賽時她也在現場為台灣選手加油，親眼目睹台灣選手鄭兆村奪金後繞場，卻沒有披旗，「好像少了些什麼」；柯志恩當場詢問ＦＩＳＵ工作人員，獲得「這是遵守奧會模式」的回應。柯志恩強調，國旗不能出現在場上，她覺得失望、遺憾，但不遵守規定的後續效應無法預料，她能理解主辦單位不冒險闖關的考慮。

民進黨立委劉世芳說，體育總會對旗幟問題態度保守，各單項協會為不觸犯禁忌，甚至可能根本沒準備旗子給選手。

若我國選手披大專體總會旗繞場呢？柯志恩、蔡適應、許毓仁與劉世芳均認為應不會有問題；不過柯志恩也坦言，相較於國旗，「會旗對我們意義不大吧！」