李宗瑞翻版 富少偷拍淫片逾60部

2017-08-29

警查扣三百Ｇ性愛影片

〔記者王冠仁／台北報導〕二十四歲富二代李威德撿到周姓學姊的手機後將其破解，並散布周女的性愛影片，警方據報前往李的住處搜索，赫然在李的電腦中，另查扣高達三百Ｇ的性愛影片，均是李偷拍自己與前女友，以及與應召女、女性友人的性愛過程，初步清查，至少有十五名女子在不知情下被偷拍，其犯案過程如淫魔李宗瑞偷拍案翻版；李男偷拍部分，北市中正第二分局以妨害秘密將他函送，李男持安毒○．三公克部分以現行犯移送，檢方予兩萬元交保，檢警將清查被害女子身分，釐清有無涉及迷姦等罪責。

警方指出，李威德以鏡頭偷拍女子與他性愛的過程，涉犯刑法「以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，可處三年以下徒刑、拘役或三萬元以下罰金，李威德的手法，與李宗瑞如出一轍，一旦被認定有罪，且涉及強制性交，恐難逃重罪命運。

至少15女不知情被偷拍

警方調查，李嫌從去年十月開始到今年八月之間，在他桃園住處偷拍此批影片，十個月內共拍下六十多支。這批性愛影片中，有六名面容清晰者、九名面容不清晰者，其中還有長相十分青澀稚嫩者，不排除李男對少女伸出「魔爪」；某些影片中，還有被害女在李嫌套房內吸食安非他命，在旁的他不勸阻，反而還趁女子吸毒後「飄飄然」時性交。

手法與李宗瑞如出一轍

警方說，李威德犯案手法，大多是以社群網站、通訊軟體將自己認識的女性友人、學姊或學妹等人，以約吃飯或相約吸毒的方式約回住家當中，待「氣氛」熱絡發生性行為時，再趁機偷拍。

最惡劣的性愛偷拍案，以李宗瑞案最受矚目，警方在李的信義區豪宅電腦內，搜出容量達二十七．五Ｇ的性愛影片，受害者多達三十餘人，其中不乏女主播、小模等。李因性侵、偷拍其中五名女子被判刑二十年定讞，已在監執行。但高等法院更一審還查出李對九名女子涉及強制性交、乘機性交等罪，認定李犯行重大，合計判三十九年二月刑期。