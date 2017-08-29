高教彈薪 8年發出144億 每年約9000人次加薪 優秀教授年薪可逾300萬

2017-08-29

至少兩成大學教師獲加薪

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕我國大學教師薪水常被質疑偏低而有出走潮，教育部計畫推「玉山計畫」加薪搶人、留人；但教育部最新統計曝光顯示，政府自九十九年開放大學推動「彈性薪資」制度，早已展開加薪潮，只要通過學校評選，一年約有九千多人次、迄今至少兩成公私立大學教師都已有「加薪」，每月加薪額度從數千到八、九萬元不等，有特聘教授每月加薪逾十萬元，月收入可逾二十多萬元，也有副教授因彈薪收入翻倍。

全國公私立大學教師四萬八千多人，其中教授一萬兩千多人、副教授一萬五千多人；目前政府對公立大學教師所訂薪資標準（含學術研究加給），教授每月十萬七千多元，副教授九萬六千多元，助理教授八萬七千多元。

政府投入高教彈薪經費一年平均十八億元，來源包括教育部頂尖大學、教學卓越及大學校務基金等計畫經費約十億多元，科技部科發基金也出資八億元，八年已至少一四四億元。不過幾乎九成以上經費都用在「留才」，國際攬才不到一成，統計獲彈性加薪學者迄今已逾總數兩成，過半是正教授，不少學校「幾乎人人有獎」。

獲教育部彈薪的教授每月平均加薪兩萬五千至四萬八千元，最多可加十萬多元；副教授平均加一萬五千多元，最高可加八萬多元；助理教授平均加一萬三千多元，最高加五萬多元。而獲科技部彈薪獎勵教授，最高甚至可加薪逾廿萬元，超過本來薪水；助理教授夠傑出也可收入翻倍。據估算，彈薪加上研究主持人等衍生收入，優秀教授年收入上看三百萬元不是問題。

各大學自訂方式金額留才

統計更顯示，十二所頂大中，成功大學最大方，一年加薪四百七十三人，清大和交大也各加薪逾四百人，一年拿頂大補助約三十億元的台大，彈薪通報則僅二一六人；國際攬才則以交大五十七人最多。

以領域區分，理工電機資訊領域彈薪最多，佔約四成；其次醫農生物佔兩成，商管、文學藝術及社會科學等各一成多。

教育部高教司長李彥儀表示，彈性薪資一直是由各大學自訂方式及金額，已展現國內留才成果，明年更有「玉山計畫」要提供六百五十萬元年薪，另有「高教深耕」計畫規劃一年二十億元，彈薪可再擴及一萬人次，推動「第二波加薪潮」，希望更加改善大專薪資結構。