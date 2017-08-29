不斷電表決 前瞻預算明拚三讀

2017-08-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會昨處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，繼續上演表決大戰，為讓議事加速推進，民進黨團讓步與國民黨團溝通，表明願意刪一百億元，占預算總額的九％，是「有史以來讓最多」，但國民黨團仍不肯接受，協商破局，前瞻預算案將廿四小時不斷電表決。民進黨團預期明天完成前瞻預算案三讀，接著在後天處理國體法修正草案。

綠讓步刪百億 藍不接受

國民黨立委昨一早突占領主席台，抗議民進黨團「一事不再議」原則，但國民黨立委僅成功霸占十分鐘，就遭民進黨立委排除，期間藍綠立委也爆發零星推擠。

院會昨傍晚也通過延長開會時間，直至「前瞻預算案」及「國體法修正草案」審議結束，展開不斷電表決。國民黨團為拖延議事，持續以「一案表決四次」杯葛，議事龜速推進。院會則已處理完二百多項通案，進入委員會保留提案表決。

民進黨團總召柯建銘多次找國民黨團總召林德福等人溝通，第一次是民進黨團同意刪一百億元，但國民黨團不接受；第二次民進黨團表明「願砍軌道建設第一期預算八億元，但要用第二預備金支應，要求國民黨團預算刪減數一百億元以下，原本民進黨團一百項提案、國民黨團一○四二一項提案，也要分別縮減至一案及四十案」，國民黨團仍不接受。

立法院長蘇嘉全晚間召集朝野協商，進行第三次溝通。民進黨團再提出，包括各黨團就前瞻八項建設發言並表決，國民黨團提案數縮減至五十案，院會就五十一案（國民黨五十案、民進黨一案）進行表決，最後金額將會照民進黨團減列數，總共只刪除十八億元。但國民黨內部無法達成共識，協商仍破局。

國民黨團首席副書記長李彥秀表示，軌道預算全刪是國民黨的底線，民進黨團要用第二預備金「補回來」，等同是打假球，國民黨團不可能接受。

蘇嘉全協商時，向國民黨團喊話表示，「民進黨已經讓了！」民進黨團同意預算刪減金額占總額的九％，是「有史以來讓最多」；柯建銘也說，預算刪減數可以談，但應該要合理在一百億元內，「這是很大的讓步」。

協商破局後，院會繼續展開表決戰，並通過民進黨團提案，確定後續審議程序，將「依款項及提案次序處理」，意味著處理完委員會保留的一一八項提案後，會依各黨團提案順序，處理民進黨團一百項提案，並依「一事不再議」原則，不處理國民黨上萬項提案。

國民黨立委對此高度不滿，聚集主席台前高舉「國會已死、民主已死」標語，高喊「違法包裹表決、債留子孫」，現場一片混亂。李彥秀揚言，蘇嘉全處理違法，絕對會提告。