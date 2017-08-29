查封國民黨不動產 北市優先

2017-08-29

〔記者楊淳卉、林良昇、張安蕎／綜合報導〕國民黨遭行政院黨產會追徵八．六億餘元，但八月廿五日到期仍拒繳，法務部行政執行署昨表示，將去函黨產會確認意見後，再決定是否查封，並以台北市為優先查封地段。黨產會發言人施錦芳表示，目前國民黨名下不動產，單算土地公告現值總計已達二十多億元，屬行政執行署台北分屬部分，已達三．五億元。

北市可執行部分達3.5億

台北分署主任行政執行官鍾志正表示，雖然黨產會認定「美金公債」不能清償，但為使書狀等程序完備，會以公函詢問黨產會對清償計劃以美金公債抵銷之意見，等黨產會回覆再決定後續程序，目前還不會有查封動作。

鍾志正說，國民黨在全台各地均有不動產，若查封不動產，將以台北分署轄區的台北巿為優先查封地段，若不足八．六億元，會囑託其他分署進行查封其他地段，再進行後續鑑價及拍賣程序。

施錦芳表示，「兩岸人民關係條例」規定得很清楚，目前美金公債沒有流通價值，沒辦法做為行政執行標的，黨產會已於上星期正式去函說明，如果執行署還有疑問，會儘快了解函復，希望有助於執行業務進行。

國民黨發言人洪孟楷表示，國民黨有接到行政執行署的電話，表示會發公文進行後續動作，但沒說明細節，也未透露哪些地方會先被查封。國民黨希望執行署不要被當成黨產會的打手，若國民黨有權益受損之處，將提起法律訴訟。

新北市長朱立倫昨天受訪批評說，黨產會的做法已僭越司法權，用政治鬥爭的手法來處理國民黨黨產，查封地方黨部合法產權的不動產，這是侵犯人民的財產權。