婦聯會案 將簽行政契約

2017-08-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部七月廿四日宣布，婦聯會同意捐出三一二億元資產及併入婦聯社福基金會。為使婦聯會履行承諾，內政部、黨產會近期已和婦聯會展開三次後續協商，初步達成共識，三方未來將簽訂行政契約，一次解決婦聯會、國內及海外分會問題，讓婦聯會完全走入歷史。內政部高層強調，未來會訂定違約條款確保內容，「不可能讓婦聯會答應之事反悔」。

內政部：不能讓婦聯會答應的事反悔

據了解，對婦聯會後續問題，內政部長葉俊榮、黨產會主委顧立雄已會面二次商討策略，再由專案小組代表據此與婦聯會副秘書長汲宇荷、律師徐履冰、張琬萱進行後續協商。

與會人士透露，三方已有初步共識，未來婦聯會國內、海外分會必須停止所有活動，政府及婦聯會不得再補助各分會，分會須轉型或自行解散，至於資產如何處理仍在協商。

內政部也要求婦聯會提供國內、海外分會資產名目。據內政部掌握情況，各分會中，以北市分會所屬資產最多，其他多數分會的實際運作與總會並不密切。

內政部高層指出，未來在行政契約中，要一次處理完婦聯會及海內外分會問題，即使婦聯會沒意願，也必須處理，「不能總會沒有了，婦聯會分會還在那邊玩，這樣一定不行！」

據悉，內政部在協商中，沒有接受婦聯會所提的不合理條件，僅答應暫時不撤換負責人辜嚴倬雲，確保後續婦聯會能夠履行承諾。

內政部高層表示，目前工作重點在於確保行政契約有實質內容，也會訂定違約條款，「不可能讓婦聯會答應之事反悔」。

內政部指出，簽署行政契約是依「行政程序法」規定辦理，若婦聯會願意履行承諾，會以行政契約代替原本的行政處分；內政部官員指出，光是撤換負責人，也沒辦法將婦聯會資產收歸國庫，協商才能讓婦聯會民主轉型。