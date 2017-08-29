國民黨不動產免繳地價稅》 雲縣：速依法課徵 南市：符合減免

2017-08-29

〔記者黃美珠、張勳騰、林國賢、劉婉君／綜合報導〕行政院黨產會指有四縣市政府，去年未對國民黨名下財產課徵地價稅。

新竹縣政府稅捐局表示，國民黨在新竹縣登記房產、土地共有各兩筆，前者分別在民國九十三年和一百年申請免徵獲准。土地部分在民國八十二年申請免徵，結果除了縣黨部辦公室所在土地獲准免課徵地價稅，周邊現做停車使用約四百坪的土地，仍須繳交地價稅，每年繳納十六萬九千多元。

竹縣苗縣：依法辦理

新竹縣稅捐局表示，國民黨新竹縣黨部所在土地及其上辦公室建物，符合相關免稅依據條文，未來也將持續依法辦理。

苗栗縣政府稅務局副局長張文湘指出，苗栗縣共有五筆屬於國民黨的財產，四筆在三灣鄉共約八十五坪、一筆在苗栗市約三百多坪。他強調，課稅無法因人設事，一切依規定辦理，未來若依法要課稅，也會予以課徵。

雲林縣長李進勇指示稅務局，立即清查縣內國民黨黨產，並呈報縣府依法裁量課稅，實現稅負公平正義。黨產會上週通知雲林縣稅務局，國民黨有四筆黨產未課徵地價稅，經查只有其中一筆登記在國民黨名下，另二筆已非國民黨所有，還有一筆已沒門牌，還在清查中。

雲林縣稅務局表示，二○○七年中央廢除財政部相關函釋後，當時稅務局未完成呈報縣府裁定程序，導致迄今未課徵地價稅，現已著手調查相關黨產，縣內有七筆土地登記在國民黨名下，將儘速呈送縣府裁量。

台南市財政稅務局副局長柯惠雄則說，市府課徵地價稅都是依照相關法規，國民黨目前在台南市共有卅六筆土地，絕大多數都符合地價稅減免規則第八條第五款的全免條件，主要是符合不以營利為目的，且促進公眾利益。