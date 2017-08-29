國民黨不動產 多處免繳地價稅

2017-08-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨不動產爭議一籮筐。國民黨握有龐大不動產，在過去數十年一黨獨大時期，竟以兩紙函釋，就享受免繳房屋稅、地價稅等優惠，直至二○○七年扁政府廢止相關函釋，才將是否減免稅金交由地方政府裁量。然而根據去年國民黨繳交地價稅情形顯示，仍有部分縣市政府未對國民黨課徵一毛錢地價稅，行政院黨產會已對此著手瞭解。

交由地方政府裁量

黨產會發言人施錦芳受訪表示，由國民黨去年繳交的地價稅情形來看，各地方政府的課徵情形，與國民黨財產資料的比對結果「不太一致」，國民黨名下不動產分布全台各縣市，但苗栗縣、雲林縣、新竹縣政府，去年都未對國民黨課徵一毛錢地價稅。

苗雲竹縣去年未課一毛錢

施錦芳也指出，國民黨目前在台南市仍有大筆不動產，但台南市去年只對國民黨課徵金額非常小的地價稅，「這部份感覺就很奇怪」，黨產會將做後續瞭解。

國民黨之所以可減免房屋稅、地價稅，要追溯財部賦稅署一九七九年六月發佈解釋令「合法政黨辦公室用地免徵地價稅」，加上一九九九年七月賦稅署頒布解釋令「救國團所有青年育樂中心禮堂兼球場房屋免徵房屋稅」，這兩項函釋，令國民黨所有辦公室、民眾服務社及其附隨組織等，過去數十年來都免徵地價稅與房屋稅。

南市金額很小 黨產會要瞭解

根據財政部二○○八年報告，一九六二年至二○○六年間，國民黨名下不動產之房屋稅、地價稅，減免額度分別為三八四○萬元、二三三九萬元。

直至二○○七年三月扁政府執政末期，才廢除相關函釋。此後，政黨名下房屋是否免稅或減免，須經由地方政府的稅務機關決定；至於政黨辦公室使用土地之地價稅是否減免，則是政黨向地方政府稅務機關提出申請，再由稅務機關上呈首長辦公室，由首長定奪。

然而，這種保留地方政府裁量是否課稅的空間，也形成「一國多制」的現象；部分地方稅務機關因不想增加麻煩，持續讓國民黨在地方減免地價稅。

立委籲建立統一標準

台南市民進黨立委林俊憲表示，地方政府應儘快呼應黨產會對國民黨不動產問題再做徹底清查，他也認為，對於政黨不動產房屋稅、地價稅，應建立統一標準，避免各縣市認定不一致的問題。