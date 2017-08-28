《星期專訪》林全：供電充足 工業界要有信心

2017-08-28

記者鄒景雯、李欣芳／專訪

問：你剛剛講的都關係到執行與管理，人是重要的因素，未來在用人上，如何讓社會對台電等國營企業有信心？

林：去年通過「電業法」的修法，其實是希望在台電之外，能有一些小型民營電廠，以減少輸電不穩定的問題，我們希望讓區域的電廠增加，這些電廠出來後也可平衡台電電力獨佔的批評，台電員工則對電業法是抗拒的，認為電網若經切割，可能有些電廠不賺錢，將來會有問題，所以政府必須有一個計畫，逐漸讓台電員工相信這是可行的。

台電廠網分離 解決球員兼裁判問題

我們的電力還有幾個結構性危機。台電本身的廠網分離，這是必然要走的趨勢，否則球員兼裁判的問題永遠扯不清，而且哪邊成本高、哪邊低，在管理上也沒辦法找到重點，只是，廠網分離要如何一步步到位，讓員工安心，政府的所有安排都是合理的、可靠的，對台電員工工作權不會造成傷害，這些都是要處理的問題。

現階段我們必須承認，台電有它的紀律與使命，其使命是要維持台灣供電的穩定，這其實是一個政策。因為它是唯一一家國營電力公司，就承擔了這個政策任務。台電有些人員是非常專業奉獻的，但因沒有對手，與外界的互動不是對等的互動，造成外界質疑台電黑箱、藏電、封閉與資訊不透明等。台電現在已儘量透明化，我們希望讓台電球員兼裁判的問題可以解決，同時讓它逐漸走向政策與經營分離，將來如何切割，還有很多複雜的工程要處理。

台電董事長需要在電力政策上與政府有同樣的視野，對內又能讓台電同仁信服，這是很大的挑戰。如果一個人懂電力但與台電員工不熟悉，要領導這家公司也會有困難，如果董事長由台電內升，則也要面對剛剛講的黑箱、改革包袱，以及對外封閉的質疑。所以很難找到一個面面兼顧的人，台電董事長必須努力與磨合，讓公司逐步達成轉型、開放與透明的目標。

要讓驟然停電也不會傷害工業生產

問：電力的平穩供應，是經濟發展的基本條件，政府又如何處理工業界的憂慮？

林：最近的兩個事件，工業都沒有受到影響。和平電廠鐵塔倒塌後，兩週的節電只是宣導，並從公務員做起，即使是大潭跳電引發的限電，也是對重要工業保護到底，台電在驟然停電時做了選擇，不停高壓的電，只停低壓的電，目的就是要讓驟然停電不會傷害工業生產。至於可預期的停電，目前我們的電廠足夠，理論上是不會發生的。如果擔心未來有供電不足的風險，核二廠有一個停掉的機組，仍然是在備役狀態，雖然不算在備轉容量中，但是如果真的發生可預期的電力缺口，屆時我就會報告立法院，將它當作電力供給的最後手段了。工業界應該要對供電有信心。

從去年五二○到現在，我們已做了很多突破，包括讓台電知道我們的方向、讓智慧電表做起來、電業法修法讓電力自由化開始、又讓太陽能與風力發電起來，過去講那麼多年的風力發電根本沒人會相信，現在政府這樣動起來，全世界最好的風力發電公司都到台灣來，設立辦公室，許多地方申設環評，當然我們還有很多要努力的，但是經過了這一、兩年的辛苦，會愈來愈穩定。