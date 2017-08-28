台灣Pay不挑手機 推廣需再加把勁

2017-08-28

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕自從Apple Pay三月底來台，行動支付話題持續延燒至今；在國際三大Pay之前，國內早就有手機行動支付，但因Apple Pay等具有品牌知名度，手機直接掃描就能綁定信用卡支付，且採用指紋辨識，方便又快速，加上搭配銀行推廣促銷，最受消費者矚目與青睞。

根據金管會分類，行動支付工具共有七大類，包括國際代碼化手機信用卡（Apple、Samsung及Android Pay）、TSM手機信用卡、HCE手機信用卡、行動X卡、QR Code行動支付、行動收單、行動金融卡。

早在Apple Pay之前，台灣就已有行動支付，只是採取不同的系統與交易方式。例如QR Code行動支付，使用不限定手機型號、品牌，透過綁定信用卡、金融卡、銀行帳戶或是儲值，就能支付消費；但QR Code行動支付必須另外下載App，使用時也必須點開App，而Apple Pay不用下載App，拿起手機對準刷卡機台，透過指紋辨識就能快速交易，幾乎三秒內就能完成。

國銀主管直言，本土Pay比不上剛進來的三大洋Pay，主因除操作與綁定方式容易簡便、免去下載App程序，更重要是品牌形象，像Apple Pay擁有許多死忠「果粉」、又以年輕人為主，這族群對創新產品的接受度高；加上銀行積極投入與推廣，以Apple Pay合作七家銀行為例，全都是民營業者，包括聯邦銀、國泰世華、中國信託、玉山銀、台北富邦、台新銀及渣打銀。

這主管說，各家Apple Pay搭配銀行在上市之初，積極推出各種優惠促銷，像是贈送刷卡金或咖啡券等，這是過去其他行動支付沒有的，也成功打響Apple Pay名號，並炒熱國內的行動支付話題。