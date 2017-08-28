行動支付防「盜」 消費者最關鍵

2017-08-28

〔記者李靚慧／台北報導〕國內上週爆發首件Apple Pay遭盜刷案件，銀行業者了解後，認為並非「代碼化技術（Token）」被破解，而是民眾未能做好個人資料保護所致，對於行動支付的發展，仍抱持樂觀態度。

銀行業者解釋，為降低卡號外洩風險，Visa等信用卡國際組織研發名為「Token」的代碼化技術，讓Apple、Android、Samsung等業者提供的行動支付服務，以「代碼」來取代消費者卡號、有效期限、驗證碼等資訊；換言之，國際三大Pay行動支付讓消費者在購物過程，店家看不到也接觸不到你的實體信用卡，可確保卡號等資料不會外洩。

國銀主管指出，以前沒有行動支付，歹徒必須去側錄卡號；之後的網路購物，要盜刷除要有卡號外，還要有卡片末三碼；而行動支付可用手機綁定信用卡，看起來好像容易被盜刷，但其實是「關卡多多」。

首先，為確保綁定的信用卡是持卡人，在進行綁定卡片時，銀行會發送一組「動態簡訊密碼」（ＯＴＰ）到持卡人原來的手機號碼，要求持卡人在限定時間內輸入；也就是這個限制，才會讓此次嫌犯「必須」致電銀行客服，要求更改電話。

其次，為判斷來電者是否為持卡人，對於來電者的詢問問題不斷「推陳出新」，除身分證字號、手機號碼等基本資料，持續加入念過什麼學校、生肖、星座，屬於高度私密資料。

銀行業者分析，行動支付的使用者多數為年輕族群，若在網路上與陌生人聊天欠缺戒心，再私密的問題也很容易讓有心人藉由聊天過程套出；只要成功更改電話，搭配信用卡卡號，就可完成「綁定盜刷」的目的。

信用卡業者提醒，面對任何與自身有關的個人資料問題，都要謹慎以對，不能對方問什麼就答什麼，甚至委託陌生人申辦信用卡、開立銀行帳戶；否則就算有再強的技術，也無法防止被盜刷。