我電子支付38％ 與星港韓差距大

2017-08-28

金管會︰仿南韓租稅優惠

整合支付工具端末設備

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會積極推動電子支付，目標在二○二○年讓「非現金支付」比重達到五十二％，隨著各項電子支付工具的開放與推廣，今年底可望達三十八％，但仍較四小龍的韓港星早突破五到七成，差距很大。金管會已向財政部建議，仿南韓作法，以租稅優惠等方式鼓勵店家及民眾，並推動整合支付工具端末的設備，從通路店家下手，營造更友善的電子支付環境。

電子支付的項目包括行動支付、信用卡、金融卡、 電子票證（如悠遊卡等）及網路第三方支付等項目。為加速提升國內電子支付普及率，金管會前年提出五年倍增計畫，希望二○二○年能提升到五十二％，也就是超過半數不用現金交易。

根據統計，隨著各項電子支付工具的開放與推廣，去年底電子支付占消費比重已近三十四％，金管會推估今年底可達到三十八％左右。但與亞洲鄰國相比偏低，以二○一五年資料來看，電子支付占消費支出比重，台灣當時為二十六％，低於南韓七十七％、香港六十五％與新加坡五十三％。

店家仍不願使用 電子支付瓶頸

金管會分析，電子支付當前發展「瓶頸」在許多店家仍不願使用；以信用卡為例，店家必須裝設刷卡機台，又要付給收單行一筆手續費，等於增加額外成本，加上許多傳統店家仍習慣收現金，種種因素都讓店家卻步。

為推廣通路加入電子支付交易，金管會除透過聯合信用卡中心、財金中心及銀行公會等單位，向店家宣導電子支付的優點，也鎖定公家部門機關與醫療院所，支持行動支付服務，例如要求收單銀行免收收單處理費，轉向消費者酌收小額的手續費，藉此推廣國人使用電子支付。

交易透明度提高 稅收不減反增

金管會官員指出，南韓政府就是透過租稅優惠手段才能快速推廣電子支付，一方面讓民眾可從消費金額折抵所得稅，另商家受理電子付款也可扣抵營業稅；以南韓經驗為例，稅收是不減反增，主因是減稅有助帶動消費，且抑制地下金融交易，當交易透明度提高，自然有助稅收成長。