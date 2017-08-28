3大洋Pay領軍 行動支付拚年增5倍

2017-08-28

今年4～7月交易金額新增46.3億

業者樂觀︰年底可望突破130億

〔記者王孟倫／台北報導〕三大國際支付系統今年陸續登台，炒熱手機行動支付（刷手機）話題；根據統計，從今年四月到七月底，短短四個月，行動支付交易新增達四十六．三億元，幾乎是我國行動支付起跑兩年半來交易總額逾倍。業者樂觀預期，今年底交易金額可望突破一百三十億元，較去年底的二十三億元成長近五倍；但因行動支付多是綁定信用卡，對推動「電子支付」在二○二○年翻倍目標仍是杯水車薪，助益有限。

Apple Pay登台 貢獻度最大

拿出手機嗶一下，就能輕鬆結帳完成消費，國內支付工具越來越便利，隨著Apple Pay在三月底率先登台，Samsung Pay與Android Pay分別在五月下旬與六月初陸續開通，在國際三大行動支付系統競相來台下，台灣行動支付交易金額呈現飆速成長。

根據統計，到今年三月底，我國行動支付交易總額僅三十億元，但加入國際三大Pay後，截至七月底，金額快速飆升到七十六．三億元，短短四個月新增四十六．三億元，貢獻度最大是三月二十九日登台的Apple Pay。

銀行業者預期，以目前成長力道推估，今年底我國行動支付交易金額可望突破一百三十億元，較去年底的二十三億元，等於成長近五倍之多！

金管會積極推動台灣邁向無現金社會，目標是二○二○年電子支付（非現金支付）佔整體消費達五十二％；但金管會官員坦言，「光靠手機支付，無法快速拉抬電子支付比重。」

官員分析，國際三大Pay仍是綁在信用卡，支付方式是從實體卡片付款，改成用手機信用卡支付，並不會直接擴大非現金交易；除非是消費者原本不使用信用卡，為了想搭上潮流、使用手機付費，而去申請信用卡。

無現金社會 關鍵在通路普及化

金管會認為，要推動台灣邁向「非現金社會」，最大關鍵還是在於電子支付的「通路普及化」；若有更多的店家願意提供各種電子支付工具，讓民眾無論走到哪，都可以用手機、信用卡或悠遊卡進行支付，而不用掏錢包，才能大幅提升電子支付的比重。