楊合貞滑5金 史上第一人

2017-08-27

〔記者廖聿偉／台北報導〕世大運台灣「獎牌庫」滑輪溜冰最終日，昨進行男、女42公里馬拉松項目，「金牌保證」女將楊合貞於比賽後段接管戰局，和「金牌搭檔」李孟竹聯手突圍，再度斬獲「金包銀」，楊合貞衝出1小時27分43秒622摘下后冠，個人於世大運席捲5金，成為史上第一人。

42公里馬拉松，起點從凱道出發，行經仁愛路至新生南路口折返，總共繞行11圈，豔陽下競速，考驗選手耐力和體力；賽前教練安排楊合貞、李孟竹和陳映竹為副將，負責掩護蔡品宣、王奕珊和徐若芸，未料戰術提前被識破，楊合貞接獲指示帶頭衝線，最終逆轉戰局。

楊合貞國二時參加溜冰社團滑出興趣，在啟蒙教練吳炯助指導下，苦練16年，總算熬出頭，吳炯助表示，「合貞願意吃苦，台灣溜冰環境不佳，過去都是在柏油地的操場訓練，隊友接連放棄，只有她堅持下來；也或許是她通過了老天給予的試煉，這次馬拉松在柏油路上展現高穩定性和抗壓性，一舉衝出佳績。」

郭婞淳教練 幕後功臣

2014年世錦賽楊合貞已大放異彩，奪下3金、1銅，更打破1萬公尺計分淘汰賽世界紀錄，但自此後卻跌落谷底，僅2015年世錦賽進帳1面接力金牌，滑輪生命陷入低潮，而女子舉重郭婞淳的金牌教練林敬能是幕後功臣，激勵並幫助楊合貞重返巔峰。

林敬能將舉重的核心和下盤訓練傳授給楊合貞，還跟郭婞淳借了兩雙專業的舉重鞋，避免她受傷，楊合貞說，「溜冰是依靠下肢力量，林教練教我發力的技巧，用更有效率的方式來施力，這是我蛻變的主因。」

楊合貞於台北世大運摘下5金、1銅，進帳472.5萬國光獎金，除了分給父母外，她最想要回饋學校，添購新的器材和裝備。

世大運滑輪溜冰畫下句點，總計替台灣進帳10金、11銀、2銅，戰功彪炳，單一種類就已突破台灣歷屆最多的7面金牌。