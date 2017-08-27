前體委會副主委 變色老師

2017-08-27

〔記者鄭淑婷、謝武雄、梁偉銘／綜合報導〕曾任體育委員會政務副主委的高爾夫球名師林國棟，雖年已七旬，卻在指導二十一歲女學生揮桿時摸臀襲胸，女學生害怕「會被老師當掉」不敢抗拒，事後提出檢舉；法官斥林「身為人師，竟不知正己修業，反踰越師生分際」，審酌雙方和解、女大生撤告，將他判刑四月、緩刑二年，緩刑期間交付保護管束。

林國棟 馬政府的政務官

林國棟原本事務官退休，二○○八年五月藍營勝選執政後，重回體委會，是馬政府首位回娘家的政務官，二○一○年離任。

判決指出，七十歲林男於二○一五年九月受聘開南大學、開設高爾夫球選修課程，今年一月被害女大生因缺課太多，擔心該堂課會被扣考，透過體育室聯繫林，希望確認自己最後一堂課能到考。

林當時正在桃園市某高爾夫球場教課，審視女大生出席狀況後，要女大生到球場找他補課，卻趁著指導揮桿姿勢，從後方將雙手放在女大生左、右側內衣束帶位置，接著用手觸碰女大生臀部及手掌來回撫摸肋骨到腰部，還以食指觸碰大腿內側，最後把右手放在女大生右側內衣鋼圈、左手放在左胸部做出上提的「喬奶」動作。

教女大生揮桿 摸臀襲胸

女大生指控，林的動作讓她害怕、不快，但林不時提醒「出席狀況瀕臨扣考邊緣」，她害怕被當、要重修，當下選擇隱忍，事後向學校性別平等教育委員會檢舉。

雙方在性平會調查期間和解，女大生撤告，性平會仍依規定通報警方，林接受檢警訊問時，不否認碰觸女大生身體，但堅稱指導過程不小心碰到。檢方將林起訴，桃園地院法官審理本案，調閱球場監視器，確認林男犯行屬實。

法官斥林：利用權勢猥褻

法官斥責林男身為人師，本應謹言慎行為學生表率，不知正己修業，以禮自持，反踰越師生分際，依「利用權勢及機會猥褻罪」判刑。

開南大學表示，校方性平會召開第一次調查會時，林國棟堅稱未猥褻女學生，雙方各說各話，召開第二次調查會時，林已和女學生和解，學校未再繼續調查，但認定林的行為有爭議，故這學期不再續聘，林未留下聯絡方式，校方也無從聯繫。