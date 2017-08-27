看問題》是私設刑堂 還是院際會議？

2017-08-27

記者曾韋禎／特稿

前總統馬英九涉洩密、教唆洩密罪嫌遭起訴，台北地方法院法官卻曲解憲法上的「權限爭議處理權」替馬脫罪，實在不可思議！

觀諸以往實例，憲法第四十四條極少為總統所採用。因為不管是否多數執政，總統與行政院、立法院黨團間，一定有各種溝通協調機制；需要大費周章由總統邀集各院院長來協商的，必定是撼動全國的重大爭議，例如是核四停建案或反服貿的太陽花學運。

諷刺的是，馬英九任內唯一一次透過合法程序啟動的院際協調會議，是透過總統府公開發出聲明，擬邀副總統、立法院長、行政院長共同會商，尋求恢復國會正常運作的解決方案。

如果馬英九為解決重大爭議且有意發動院際協調會議，都知道應公開為之了，又怎會在颱風夜聽取檢察總長的密告後，就在當事人、立法院長王金平始終不知情、缺席下，連夜找行政院長來密會？這不是在解決院際爭議，而是私設刑堂！

況且，故作無辜的馬英九事後首度公開談話，就是見獵心喜地召開記者會，痛斥這是關說、侵犯司法獨立，隻字未提憲法。所謂的憲法第四十四條之說，竟只是黃世銘密告被抓包後之遁詞，才會不管就內容、形式而言，均違背憲法之原旨。

就連北院都認定馬英九已構成洩密的犯罪要件，才不得不曲解憲法來替馬脫身。但這種審判絕對禁不起法理的考驗，更會重創社會對司法的信任度，未來翻案是必然的。