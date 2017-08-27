黃世銘「院際調解權」抗辯 被高院打槍

2017-08-27

馬同樣供詞 兩者結果大不同

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被檢方起訴洩密等罪，台北地院認定雖有洩密等行為，但馬「主觀」認為關說行為已產生院際爭議，行使憲法第四十四條賦予專屬於總統的「權限爭議處理權」可阻卻違法，判馬無罪；諷刺的是，向馬洩密的前檢察總長黃世銘就曾以馬有行使憲法第四十四條權限為由，抗辯無洩密行為，但高等法院合議庭不採信，兩者結果大不同。

應適用於國家政策發生爭執

據了解，前年黃世銘在高院審理洩密案法庭上，力主馬英九有「權限爭議處理權」，不過，當時高院合議庭判決指出，憲法第四十四條規定，是指「總統對於院與院之間的爭執，得召集有關各院長會商解決」，高院認為，此規定是適用在行政院、立法院、司法院、考試院和監察院之間關於國家政策事項發生爭執的情形，並非行為不法責任的處理機制，與黃所說當時立法院長王金平有所謂關說行為不同。

總統無任何法定調查權限

高院也指出，黃世銘從當時特偵組相關通訊監察譯文中，已明瞭當事人為王金平、立委柯建銘、法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌及檢察官林秀濤等人，而前兩人的行政不法責任屬於「國會自律」範疇，至於陳和林的行政責任，則是法官法內規定的檢察官評鑑實施辦法等規定決定是否議處，而曾勇夫亦有監察院可進行調查、追究。

高院認定，當時馬英九和行政院長江宜樺對相關人士的行政不法責任，並無任何法定的調查權限，判決認定「權限爭議處理權」並不適用此案。