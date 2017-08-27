學科中心調查／5成國文師 盼文言文上限應6成

2017-08-27

〔記者林曉雲／台北報導〕對於十二年國教高中國文領綱爭議，高中國文學科中心發問卷了解第一線高中國文教師的看法，五成四認為必修國文的文言文比率上限應訂為六十％，四成多則認為上限應訂在五十％或更低。調查也顯示八成八老師認為還是應有推薦文言選文，且八成三主張選文應由語文專家學者決定，而非由各領域學者專家組成的課審會來決定。

有媒體指稱是教育部發問卷調查國文老師的看法，教育部國教署署長邱乾國澄清，此調查應是由高中國文學科中心自己主動進行，教育部未指示發問卷。

學科中心的問卷調查時間，是從八月二十四日晚間九時至二十五日晚間十二時，有效樣本為八四一份，來自二六五所學校。

在必修文言文的比率部分，五十四．二％受訪國文老師希望以六十％為上限，三十．三％希望以五十％為上限，五．五％選擇四十五％為上限，三．七％以四十％上限，同意普高分組提案以三十％為上限的國文老師，只有二．一％。

也有8成老師願開設選修課

針對未來十二年國教會加強選修課程，逾八成國文老師反對降低必修學分；但也有八成四國文老師願意開設與國文相關的加深加廣選修課程。

中研院文學與語文專業的六位院士日前領銜發表聲明，昨再呼籲課綱審議大會能謹慎審議高中國文課綱，尊重文學與語文專業課綱，並表示截至昨晚已有四千五百位學者、專家與民眾連署，要求課審大會通過研修小組版本。