白話文學不好卻猛讀文言文「本末倒置」

2017-08-27

文言文只減必修比例、仍有8學分選修

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教高中國文領綱草案，課審會普通高中分組提出五建議案，包括調降研修小組所提文言文上限五十五％為卅％等，是以表決方式，在場廿六人都舉手同意，無異議通過。分組委員、台南女中國文老師林秀珍表示，文言文上限卅％是分組會共識，十二年國教既是「國民基本教育」，領綱就要回歸國教精神，且減的是必修國文課本的文言文比例，還有八學分加深加廣的選修課可用，文言文教學並未減少。

文言文考百分 也未必看懂公文

林秀珍表示，高中國文有八學分選修，其中四學分是必選，老師可依學生程度，開設例如中國文學史脈絡，讓未來想讀中文系或文學院的學生完整學習；升大學不特別需要國文的學生，就不必強迫學習高比例文言文。

學生委員、靜宜大學學生林致宇表示，語言變遷來自人性及市場需求，如果一個語言文字已不是主流，就會面臨淘汰，像古文、拉丁文等。現在社會已很少用文言文，即使高中文言文考一百分，也不代表可看懂與人民權益相關的法律判決或政府公文。

服務中國文學 難回歸公民教育

學生委員、高醫大學生盧舒言表示，國文教育在中華民國來到台灣時，有個功能是傳承中國正統文化。但現在這時代，已成阻礙社會前進的絆腳石，課綱若又以中國學習本位來教育學生，如此高中國文課綱將變成只是為服務中國文學，而不是十二年國教要達到的公民教育。

分組委員、振鐸學會理事丁志仁表示，新課綱高中三年估可教七十四篇範文，大學不斷反映，高中生對華語文寫作和運用能力須加強，因此分組會認為，中華文化基本教材和必選學分都可作文言文教學，必修範文應要多給生活會用的白話文學習；畢竟學生連白話文都掌握不好，卻要學高比例文言文，是本末倒置。