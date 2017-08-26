Apple Pay首遭盜刷 詐騙犯又是黃琪

2017-08-26

〔記者邱俊福、陳慰慈、王孟倫／綜合報導〕Apple Pay行動支付服務今年三月二十九日在台推出後，我國發生首例盜刷案，涉案人是國內知名的騙子黃琪。

辯稱沒錢 無交保金走出地檢署

本名黃照岡的二十五歲黃琪，今年初才因詐欺案獲得交保，四月間取得他人信用卡個資，矇騙銀行核發授權碼後，利用Apple Pay不用實體信用卡即可刷卡的功能，冒稱自己是息影影后林青霞的助理四處盜刷購物、住飯店等，至少涉案三十四筆，他雖揮霍享受，但落網後表示沒錢付三萬元交保金，最後不用保金改成限制住居及責付律師，昨晚七時悄悄從新北地檢署法警室側門離開。

刑事局表示，黃琪取得至少兩名被害人個資、信用卡號，打電話給銀行通過徵信，將Apple Pay認證電話變更為自己手機及獲發授權碼，開始盜刷。

黃落網後堅稱，會拿到信用卡號是對方授權，否認盜刷；警詢時一度掩面痛哭，讓承辦幹員傻眼，不過馬上有人提醒「他很會演，不要被騙了」。同時落網的二十六歲鍾昞程說，只是跟著黃琪玩樂、住飯店，不知道他盜刷，訊後獲限制住居。

年初才交保 冒林青霞助理犯案

警方查出，兩人先後向澎湖「喜來登」飯店與台北市「愛行旅」、「舞衣新宿」旅館盜刷投宿，還在蝦皮等拍賣網站購物，黃另到台北市信義誠品買相機送給鍾當禮物。警方前天逮人時，黃躲在浴室將手機重置、湮滅證據，現場起出不少3C產品、包包精品等物以及兩張他人信用卡，初步查出的三十四筆盜刷金額僅七萬多元，但被扣的贓證物價值逾五十萬元，研判他另犯多案。

此外，黃疑在本月中旬以林青霞身分打電話到台北一○一一家珠寶店，稱要替女兒買珠寶飾品，當晚再以助理身分前往店裡，挑了每套上億元珠寶套件，包括一顆七克拉鑽石，不過當天未完成交易，店家昨天看到新聞才知又是黃在使詐。

黃琪去年七月假冒國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲，多次行騙入住五星級飯店，九月遭收押，黃母今年一月初幫他辦保，跟著母親回新北市蘆洲同住，未料才走出看守所未久又策劃新案。

金管會表示，本案是台灣首例，非全球首例，外媒報導日本最近也破獲Apple Pay盜刷案，黃琪與日嫌的手法均同。