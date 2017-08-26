羽球、滑輪過樁 我添2金

2017-08-26

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界球后戴資穎御駕親征，昨率領台灣隊在台北世大運羽球混合團體賽決賽，以直落三解決日本隊，拿下我國首面世大運混團金牌。

速度過樁女子組 我金包銀

今年世大運台灣最大金庫滑輪溜冰，昨在速度過樁項目又有斬獲，梁宣旼、王佳葳包辦女子組金、銀牌；陳昱錡、吳東諺則獲得男子組銀、銅牌。台灣代表團單日兩金落袋，目前以十五金、十九銀、十三銅在獎牌排行榜仍居第三，僅次於二十四金的南韓及二十一金的日本。

昨天混團金牌戰，第一點男雙李洋／李哲輝，輕鬆以直落二收拾玉手勝輝／三橋健也，為台灣隊先馳得點；把關第二點的戴資穎，也談笑用兵以二十一比八、二十一比十三解決世界排名一四八的下田菜都美，幫助台灣隊取得聽牌優勢。第三點男單，世界排名十二的王子維，以局數二比一力退西本拳太，關門成功。

戴資穎表示，這面金牌與個人國際賽六連冠不同，「這是跟大家一起打下來的，屬於大家的榮耀。」

戴資穎前天都在場邊幫隊友打氣，「昨天看隊友辛苦，今天就換我幫他們辛苦。」小戴昨在四強賽對泰國及金牌戰都登場，兩戰都以直落二取勝。

手下敗將下田菜都美賽後更激動地表示，很開心能跟偶像戴資穎打球，平常都是看她的比賽影片，可以跟她同場競技，學到很多。

戴資穎領軍 混團拍下日本

帶傷上陣的王子維很感謝現場觀眾，他說：「第一局落後，大家還是繼續幫我加油，我也不想放棄任何一分，因為這是屬於大家的榮譽。」

享有地主優勢的台灣隊，從預賽到金牌戰一點未失，以壓倒性勝利摘金，十二名隊員每人都可獲頒九十萬元國光獎金。

台灣隊教練廖焜福透露，這次世大運賽前有透過情蒐，針對強敵日本、南韓進行分析，擬出作戰計畫，也收到不錯效果，賽前就訂出六金目標，現在已一金入袋，他們會繼續加油，針對密集的賽事，備戰時就積極加強選手體能，國訓也有提供補給品。