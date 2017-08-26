黨產會：國民黨不動產值20多億

2017-08-26

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」方式無償取得國有房地，被黨產會認定為不當黨產，追徵八．六億餘元，但國民黨拒繳。黨產會發言人施錦芳昨表示，「國民黨不是沒有錢」，光是登記在國民黨名下不動產的公告現值，就高達廿幾億元。

「該還給國家的一定可以收回來」

施錦芳強調，黨產會日前已提供一份國民黨名下的土地及建物財產清單給行政執行署，清單列出六十件台北分署可執行查封的不動產標的，行政執行署若最快下週一進行查封，該歸還給國家的八．六億元，一定可以收回來。

施錦芳提及，行政執行署可執行查封的六十件不動產標的，包含國民黨松山區黨部、新北市的區黨部、民眾服務站，以及位於北市萬華區、信義計畫區、南京東路上的黨職宿舍，連外島金門也有機關用地的黨產。

施錦芳指出，國民黨想以美金債券做為查封標的，但根據「兩岸人民關係條例」規定，美金債券在統一前是無法兌現的，只能當「古物」看待，價值等同壁紙，真正有價值的是國民黨不動產，因沒設定抵押權，查封後拍賣將可順利收到八．六億元。

不過，國民黨仍堅持要以所持民國三十六年第二期美金公債的實體債票與零散息票繳付抵銷，並已行文告知法務部行政執行署。

國民黨表示，即便該批公債被推定為不當取得的財產，但依黨產條例第九條規定，為履行法定義務，仍然可以處分，國民黨已於今年八月二十二日致函受託人中國信託商業銀行，終止信託該批債券，但該批債券目前不在國民黨手上，行政執行署應立即逕向中國信託商業銀行洽詢，並提取該批債券。