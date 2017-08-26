黨產會：國民黨38.3億售國發院涉嫌賤賣

2017-08-26

〔記者曾韋禎、施曉光、徐義平／台北報導〕國民黨在二○○五年馬英九黨主席任內以四十二．五億元將國發院土地售予元利建設。行政院黨產會昨公布調查報告顯示，元利實際僅支付三十八．三億元，全案在變更後可獲一萬四四三七坪的「住三」用地，元利僅以每坪二十五．九萬元之價格購得，與每坪約四十萬元的行情價相較，落差多達二十億元。

黨產會發言人施錦芳認為，國民黨首次公告開價六十五億元，到簽約時剩四十二．五億元，還幫忙分擔四．二億元的增值稅，最後實際賣價僅三十八．三億元，顯有不相當對價之嫌。

國民黨稱接受各種檢驗

國民黨文傳會主委李明賢回應，國發院交易案已經司法調查，證明交易過程無不法，黨產會若有任何問題，可提送檢調，國民黨接受各種檢驗。

元利建設質疑未審先判

元利建設副總吳麗謹回應說，該土地取得成本每坪約四十六萬元，這部分爭點，元利將在下週的公聽會說明。在下週公聽會及相關調查程序完成前，黨產會的調查報告若已是最終結果，那聽證程序效力為何？豈非未審先判？

黨產會將於三十日就「國發院土地案」舉行第二次聽證會，提前公布有關元利建設公司取得國民黨國發院前中興山莊土地的調查報告。

黨產會指出，國民黨在二○○二年向台北市政府提出，盼能將中興山莊北側、南側（國發院）一併辦理都市計畫變更，並獲市府同意；全案的第三類住宅用地可望由九○七坪擴增至一萬四四三七坪。

國民黨在二○○五年四月十一日，委託中華徵信所鑑價，同時刊登廣告標售中興山莊土地。據鑑價報告，全案土地價值五十八．七億元，其中住三用地每坪價約四十萬元。

降價標售 馬曾批示「悉」

然而國民黨數度標售，底價從六十五億元、六十億元，降至五十八億元，均僅元利出標；國民黨行管會主委張哲琛因此在八月十二日向即將接任黨主席的馬英九報告，唯一有意願購買的元利擬出價四十一．四億元，建議國民黨將賣價調為四十二．五億元。馬隨於十三日批示「悉」。

國民黨在八月二十三日與元利簽約，元利出價四十二．五億元，購得一萬七九二五坪土地，剩下的五八三四坪則捐給北市府做為永建國小遷校預定地；且因國民黨售地時仍屬「機關用地」，免徵增值稅，未來的增值稅額估約九．四億元，雙方約定由國民黨分擔四．二億元，並自買價扣除，故以三十八．三億元為實際成交價。

黨產會引述特偵組偵訊筆錄指出，元利負責人林敏雄坦言這是北市府自己送的變更案，應會順利通過，才會首度購入機關用地；且縱然最後無法順利變更，仍可興建機關設施及養老院，還是有價值。林敏雄指出，當時有投標國發院旁的台銀土地，價格就是每坪四十萬元，國發院投標價差不多是三十餘萬元，未偏離行情。

但黨產會認為，不管是國民黨委託中華徵信所的估價或林敏雄認知，國發院變更後的行情為每坪四十萬元；光變更後共一萬四四三七坪，就價值五十七．八億元；元利僅以三十八．三億元購得，全案實付價格與鑑價落差多達二十．四億元。